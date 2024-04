Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Nghệ An tháng 4/2024

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tỉnh Nghệ An tháng 4/2024, nhiệm vụ giải pháp tháng 5/2024 như sau: