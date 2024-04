Giáo viên ngồi lên bụng, tát trẻ mầm non... rợn người “cô giáo hổ"

Cô giáo mầm non nói lý do ngồi lên người, nhét thức ăn vào miệng bé trai: Chiều 24/4, UBND phường Linh Đông vừa có báo cáo về sự việc bạo hành trẻ tại lớp mẫu giáo Tí Bo (địa chỉ 149 đường Linh Đông, phường Linh Đông). Theo trình bày của bà L.T.B.N., chủ lớp mẫu giáo này, trưa ngày 11/4 bé C. không chịu ăn, khóc, bịt miệng nên bà ngồi đè lên người, ép cháu ăn quýt làm bé hoảng sợ, khóc nhiều. Còn bé H. nghịch làm hư đồ chơi nên bà N. dùng viên gạch nhựa màu đỏ đánh vào đầu, dùng tay tát... UBND phường Linh Đông đã đình chỉ hoạt động của lớp mẫu giáo Tí Bo từ ngày 25/4.