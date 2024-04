Triệt xoá băng nhóm tổ chức tiệc ma túy trong chung cư

Pháp luật

Sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp Công an TP Hòa Bình đã triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do đối tượng Bùi Tuấn Anh, SN 1987, trú tại địa chỉ trên cầm đầu.