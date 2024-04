Cháy lớn siêu thị điện máy ở Sơn La

Your browser does not support the video tag.

Video: Hiện trường vụ cháy siêu thị điện máy ở Sơn La (Video: Đ.X.)

Trưa 18/4, trả lời PV VTC News, lãnh đạo UBND huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) xác nhận, vụ hoả hoạn xảy ra lúc 10h15 tại siêu thị Dũng Hằng ở thị trấn Phù Yên.

Siêu thị này kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có thiết bị điện tử, điện lạnh.

Thời điểm vụ cháy xảy ra, nhiều người bên trong siêu thị nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.

Tại hiện trường, ngọn lửa và khói đen bùng lên dữ dội. Các thiết bị điện tử trong siêu thị hư hỏng nặng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hoả hoạn. (Ảnh: Đ.X.)

Nhận được thông tin vụ hoả hoạn, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Sơn La điều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, ngăn cháy lan.

Đến thời điểm hiện tại, đám cháy được khống chế, không lan sang các nhà bên cạnh.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.

Cách đây không lâu, tại Hải Phòng cũng xảy ra vụ cháy tại siêu thị điện máy ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ.

Theo đó, vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 20/2 tại siêu thị điện máy Văn Hiền có diện tích 600m2. Tại hiện trường, ngọn lửa và khói đen bùng lên dữ dội.

Khi phát hiện cháy, 4 người ở trong nhà kịp thời chạy ra ngoài an toàn.

Hơn 2 tiếng sau, đám cháy được cơ quan chức năng dập tắt.

Tác giả: Viên Minh

Nguồn tin: vtcnews.vn