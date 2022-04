Bắt nữ quái lập ngân hàng "dỏm", lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những cá nhân, tổ chức nào đã bị Phùng Thị Nghệ chiếm đoạt tài sản đến trình báo và cung cấp hồ sơ, tài liệu cho công an để phục vụ điều tra, xử lý. Mọi thông tin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (PC03), số 674 Đường 3/2, phường 14, quận 10, TPHCM.