Video cảnh chặn chiếc xe 7 chỗ lúc 1h sáng, thu giữ lô ma túy trị giá hơn 50 tỷ đồng ở Nghệ An

Your browser does not support the video tag.

Video chặn chiếc xe 7 chỗ ở trạm thu phí Hoàng Mai (TX. Hoàng Mai, Nghệ An), bắt lô ma túy khủng trị giá hơn 50 tỷ đồng

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: doanhnghieptiepthi.vn