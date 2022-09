Vi phạm pháp luật, 2 Phó chủ tịch và Bí thư đoàn thanh niên bị khai trừ Đảng

Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với các đảng viên vi phạm pháp luật gồm: Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Hải và Bí thư đoàn thanh niên xã Cẩm Hải.

Theo đó, ông Lương Ngọc Thế- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phường Cẩm Thủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng. Lý do ông Thế kỷ luật vì bị Tòa án nhân dân TP. Cẩm Phả xử phạt 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội đánh bạc.

Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả vừa ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thủy, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Hải và Bí thư đoàn thanh niên xã Cẩm Hải



Đối với ông Khổng Văn Thiện- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cẩm Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hải nhiệm kỳ 2016-2021 bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng (bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất") quy định tại khoản 3 (Điều 230, Bộ luật Hình sự).

Bên cạnh đó, ông Khổng Xuân Hậu- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Hải khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đoàn thanh niên xã Cẩm Hải; cán bộ địa chính xã Cẩm Hải giai đoạn 2014-2016 bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Ông Hậu bị kỷ luật là do bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 (Điều 230, Bộ luật Hình sự).

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả đã chỉ đạo UBND thành phố, các đoàn thể, chính trị xã hội thành phố kỷ luật hành chính, đoàn thể theo quy định.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: giadinh.suckhoedoisong.vn