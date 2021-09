Trở lại Chỉ thị 15, TP.Vinh quyết chặn nguy cơ lây nhiễm dịch từ chợ

Chợ đầu mối Vinh đang bị phong tỏa để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Thanh Nga

Ngày 11.9, thông tin từ UBND TP.Vinh cho biết, thành phố vừa có đề xuất UBND tỉnh cho phép chuyển đổi từ thực hiện Chỉ thị 16 sang Chỉ thị 15 từ 0h ngày 13.9.

Theo đó, qua các đợt xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, TP.Vinh phát hiện trên 500 trường hợp F0. Tuy nhiên, các khu cách ly đã giảm lượng lớn số F1 do hoàn thành thời gian cách ly, số lượng F0 mới xuất hiện giảm rõ rệt và về không.

Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP.Vinh cũng đề xuất mở lại 8 chợ dân sinh.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quang Lâm - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh - cho hay: “Chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 và sau đó chuyển sang trạng thái bình thường mới, chúng tôi vẫn lo dịch có thể tái bùng phát nếu không có phương án quản lý tốt người ra vào thành phố và các điểm chợ dân sinh”.

Trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh từ các chợ đầu mối, chợ dân sinh, UBND thành phố đã triển khai nhiều giải pháp xử lý.

Cụ thể, quy định tiểu thương phải xét nghiệm 3 ngày/lần; thành lập tổ phòng chống COVID-19 tại các chợ; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại các chợ; Tiếp tục duy trì và nhân rộng các gian hàng cung ứng tại các phường, xã; Ưu tiên tiêm vắc xin cho các doanh nghiệp, tiểu thương, người làm việc tại các chợ.

Chợ Vinh hiện trong khu dân cư, diện tích chỉ 1 ha, chật chội, nguy cơ ô nhiễm, ùn tắc và khó khăn trong công tác quản lý. Ảnh: TN

Đối với chợ Vinh, chợ đầu mối lớn nhất khu vực, lãnh đạo TP.Vinh đã đề nghị UBND tỉnh cho di dời ra khu vực khác.

Hiện chợ Vinh tại phường Hồng Sơn, quy mô khoảng 1ha, tiếp giáp khu dân cư, không thuận lợi về tiếp cận, giao thương, đang tồn tại nhiều bất cập về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, khó khăn trong quản lý con người và phương tiện. Đặc biệt là trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Vị trí thành phố dự định chuyển chợ Vinh đến là dự án Bến xe Nam Vinh tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (tiếp giáp đường tránh Quốc lộ 1A) có diện tích 42.310m2, khởi công từ năm 2010 nhưng đến nay nhưng mới chỉ san lấp mặt bằng, xây dựng hàng rào.

Ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An - nhận định: “Dịch bệnh lây lan từ các chợ dân sinh là nguy cơ lớn, do đó, cần có các giải pháp phòng chống dịch tại các chợ, đồng thời mở thêm nhiều điểm bán hàng, chợ dã chiến bảo đảm an toàn phòng dịch, để người dân không tập trung quá đông vào một vài điểm”.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao Động