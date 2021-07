Clip: Vợ nằm trên nóc capo đánh ghen, chồng chở bồ nhí vẫn phóng như bay trên đường

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ đánh ghen trên đường. Theo đó, sự việc xảy ra vào sáng 7/7 trên đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn Dốc Khế, khu phố Xuân Sơn thuộc địa phận Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, người vợ khi bắt gặp chồng chở nhân tình trên xe ô tô đã liều mình trèo lên nắp capo để chặn xe lại, yêu cầu 2 người xuống xe để ba mặt một lời. Tuy nhiên, mặc cho người vợ đang đu bám trên nắp capo, người chồng vẫn dửng dưng ngồi trong xe ô tô và phóng như bay trên đường, mặc kệ an nguy của vợ khiến nhiều sợ hãi, tức giận.

“Ông phóng tít tù mù từ dưới kia lên làm em phát hãi lên. Đi phóng nhanh mà em phát sợ, bảo quả này bà ấy mà rơi xuống là chết luôn”, một người đàn ông đứng nói chuyện với một người phụ nữ về vụ việc.

Người chồng vẫn phóng xe như bay mặc kệ vợ đang nằm trên nóc capo.

Theo thông tin trên báo Đất Việt, một lãnh đạo UBND thị trấn Ngọc Lặc cho biết, UBND thị trấn đã nắm được thông tin ban đầu và đang giao cho công an xử lý. Người đánh ghen và bị đánh ghen đều sống trên địa bàn thị trấn nhưng sống ở hai khu phố khác nhau.

Người vợ làm nghề tự do, gia đình không mấy khá giả, bao năm làm ăn tích cóp hai vợ chồng mới mua được chiếc xe ô tô. Người phụ nữ ngồi trong xe đã có gia đình, chồng chị ta làm bảo vệ ở một công ty gần đó.

Người vợ cố bám trên nóc capo không chịu xuống.

Theo một số nguồn thông tin, khi chiếc xe đi tới đoạn rẽ vào đường làng, người chồng xuống xe và kéo vợ xuống khỏi nắp capo. Sau đó, anh vung tay tát vợ một cái khiến chị này bỏ chạy.

Hiện công an đang xác minh làm rõ vụ việc. Nếu có chuyện quan hệ ngoài luồng sẽ xử phạt về vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra, hành vi điều khiển giao thông khi có người đang nằm trên nắp capo sẽ được giao cho Phòng CSGT làm rõ và xử lý.

