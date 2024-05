Cần tránh điều này bằng mọi cách khi bạn gặp phải vết thâm

Mụn trứng cá và da khô có thể được khắc phục bằng một loại kem dưỡng ẩm, trị mụn dành cho da mặt. Nhưng có một mối lo ngại về da khá nghiêm trọng đó là: đốm đen, hay còn gọi là nám. Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra nám, vì vậy việc xác định lý do tại sao bạn có vết thâm trên da ngay từ đầu là bước đầu tiên để tìm ra kế hoạch điều trị và có phương pháp phòng ngừa tốt nhất. Như đã nói, có một sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải có thể góp phần tạo ra các đốm đen - và khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi bạn mắc phải chúng.

Tiến sĩ da liễu Mary Alice Mina và Tiến sĩ Zein Obagi đưa ra câu trả lời thực sự về lý do tại sao bạn có thể bị nám, những sai lầm phổ biến bạn nên tránh - và các phương án điều trị vết thâm thực sự có tác dụng (để bạn ngừng lãng phí tiền vào các loại serum không hiệu quả).

Điều gì gây ra các đốm đen của bạn?

Đến gặp bác sĩ da liễu đáng tin cậy là cách tốt nhất để khám phá lý do tại sao bạn có vết thâm. Nhưng theo cả hai chuyên gia, một số nguyên nhân phổ biến bao gồm tổn thương do ánh nắng mặt trời, viêm nhiễm và sẹo. Tiến sĩ Mina cho biết: “Sự đổi màu do ánh nắng mặt trời có thể gây ra các đốm đen được gọi là lentigenes. Viêm cũng có thể gây ra các đốm đen, đặc biệt là ở những người có làn da sẫm màu. Sau khi nổi mụn, phẫu thuật hoặc phát ban, vết thâm có thể xuất hiện do viêm. Cố gắng tránh chọc vào da vì điều này không chỉ có thể dẫn đến sẹo mà còn dẫn đến tăng sắc tố."

Nội tiết tố cũng là một yếu tố góp phần. Hormone có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất melanin. Trong quá trình dao động nội tiết tố, chẳng hạn như mang thai hoặc dùng một số loại thuốc, tế bào hắc tố trở nên hoạt động quá mức, dẫn đến các đốm đen được gọi là nám.

Sai lầm lớn nhất bạn đang mắc phải là gì?

Tất nhiên điều đó còn phụ thuộc. Nếu bạn là người thích nặn mụn, đó rất có thể là nguyên nhân khiến bạn bị thâm do viêm. Nhưng một lĩnh vực mà rất nhiều người bỏ qua lại là một lĩnh vực có thể khắc phục đơn giản: bạn có thể không sử dụng biện pháp chống nắng thích hợp.

Tiến sĩ Mina nói: “Bảo vệ làn da của bạn khỏi bức xạ tia cực tím của mặt trời là rất quan trọng nhưng chúng tôi cũng biết rằng tình trạng tăng sắc tố (đổi màu nâu) trên da cũng có thể do ánh sáng nhìn thấy gây ra. Các loại kem chống nắng thông thường không phải lúc nào cũng chặn được ánh sáng nhìn thấy được, vì vậy nếu bạn có vết thâm, hãy cân nhắc sử dụng kem chống nắng có màu có chứa oxit sắt để giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh sáng nhìn thấy được.”

Tiến sĩ Obagi kiên quyết về tầm quan trọng của việc luôn sử dụng kem chống nắng phổ rộng với ít nhất SPF 30 (ngay cả trong mùa đông) và tìm nơi râm mát trong những giờ nắng cao điểm.

Bạn muốn chắc chắn đến gặp bác sĩ da liễu về những đốm đen trên da của mình. Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn muốn chắc chắn rằng vết thâm không phải là một nốt ruồi đáng lo ngại như khối u ác tính. Sau đó, bác sĩ da liễu của bạn có thể xác định nguyên nhân gây ra các đốm nâu của bạn và cách điều trị tốt nhất.

Phương pháp điều trị tốt nhất cho các đốm đen

Tiến sĩ Obagi cho biết có ba phương pháp điều trị có lợi được sử dụng trên các đốm đen:

Phương pháp điều trị tại chỗ: Các bác sĩ da liễu thường khuyên dùng các phương pháp điều trị tại chỗ có chứa các thành phần như hydroquinone, retinoids, axit azelaic, axit kojic hoặc vitamin C. Những thành phần này có thể giúp làm sáng các đốm đen bằng cách ức chế sản xuất melanin, thúc đẩy quá trình thay đổi tế bào và giảm sắc tố.

Tiến sĩ Obagi cho biết : Lột da bằng hóa chất bao gồm việc bôi dung dịch hóa học lên da để tẩy tế bào chết lớp bên ngoài - phương pháp điều trị này giúp làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen và cải thiện tông màu và kết cấu tổng thể của da.

Tiến sĩ Obagi lưu ý: “Các phương pháp điều trị bằng laser, chẳng hạn như ánh sáng xung cường độ cao (IPL) hoặc tái tạo bề mặt bằng laser phân đoạn, có thể nhắm mục tiêu và phá vỡ các đốm đen, kích thích sản xuất collagen và thúc đẩy làn da khỏe mạnh hơn”.

