Trong khuôn khổ sự kiện, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh cùng với đoàn công tác đã đến tham quan Nhà máy thuộc Công ty TNHH MTV Masan MB và đánh giá cao công tác ATVSLĐ tại đây.

Tại tỉnh Nghệ An, công tác ATVSLĐ, phong trào công nhân trong nhiều năm nay được các cấp, các ngành, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quan tâm, chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực, giúp đảm bảo sức khỏe và chính sách cho người lao động. Năm nay, chủ đề của "Tháng hành động về ATVSLĐ" của tỉnh Nghệ An là: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng”, chủ đề của "Tháng Công nhân" là “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham quan Nhà máy Masan MB nhân Tháng Công nhân 2024

Là công ty thành viên của Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer), Masan MB trong những năm qua đã được lãnh đạo đánh giá làm tốt công tác ATVSLĐ cũng như đảm bảo sức khỏe, quyền lợi cho các cán bộ công nhân viên. Từ khi thành lập vào năm 2022 đến nay, hàng năm, doanh nghiệp này tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 550-600 lao động với 100% nhân viên được ký HĐLĐ, đóng BHXH với mức trích nộp BHXH hàng tháng khoảng 1.4 tỷ đồng. Với mức doanh thu 5.846 tỷ đồng năm 2023, Masan MB đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 318 tỷ đồng.

Việc đảm bảo đời sống cán bộ công nhân viên cũng được Masan MB coi trọng, ngoài mức thu nhập bình quân của người lao động tăng đều qua các năm, còn có các chế độ thưởng và phúc lợi đi kèm. Hiện Masan MB đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015), Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe lao động (ISO 45001:2018), Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015) Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (ISO 22000:2018) cùng Phòng lab theo tiêu chuẩn ISO 17025.

Công ty Masan MB

Đại diện Masan MB cho biết: “Là một doanh nghiệp sản xuất, Masan MB luôn tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và đảm bảo cho người lao động được hưởng các chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi tốt. Masan MB nhiệt liệt hưởng ứng và cảm thấy vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh Nghệ An lựa chọn để tham quan nhân dịp "Tháng hành động về ATVSLĐ” và "Tháng Công nhân" năm 2024. Đây là dịp để doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện chủ đề vệ sinh an toàn lao động trong quy trình hàng ngày, đảm bảo đời sống tốt hơn cho các cán bộ công nhân viên.”

Bên cạnh phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm, Masan MB đều đóng góp hàng tỷ đồng vào các chương trình từ thiện, an sinh xã hội tại địa phương tỉnh Nghệ An. Năm 2022 lũ quét tại Kỳ Sơn, công ty đã phối hợp với Công an Tỉnh ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng tiền mặt và các sản phẩm tiêu dùng của Masan trị giá 300 triệu đồng. Cùng năm này, Masan MB cũng trao tặng các phần quà quà là sản phẩm của Masan và đồ dùng cá nhân cho các cháu Trường Tiểu học Vùng cao Hữu Khuông - Huyện Tương Dương. Vào các dịp Tết Nguyên Đán, Masan MB đều có các hoạt động tặng quà Tết cho các hộ gia đình nghèo, chính sách tại các huyện khó khăn như Tương Dương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp với giá trị tương đương 1,5 tỷ đồng (năm 2023) và 1,6 tỷ đồng (năm 2024).

Tác giả: H.N

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn