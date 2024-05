Hội nghị giao ban báo chí tháng 5/2024

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh; đại diện Văn phòng các cơ quan báo chí Trung ương và Phóng viên thường trú; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Trong tháng 4/2024, các cơ quan báo chí đã thông tin, cập nhật đầy đủ tình hình thời sự; phản ánh mọi mặt trong đời sống. Đặc biệt, trong tháng các cơ quan báo chí đã đưa tin đậm nét về sự kiện tỉnh Nghệ An và tỉnh U-li-a-nốp (Liên Bang Nga) tổ chức lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin; tuyên truyền sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đ/c Nguyễn Bá Hảo – Phó Giám đốc Sở TT&TT báo cáo nhận xét tình hình báo chí trong tháng 4/2024

Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, đánh giá những kết quả quan trọng trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong quý I/2024; phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm... Đồng thời phản ánh nhiều vấn đề bất cập, như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giá cước vận tải tăng, ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản trái phép, lừa đảo trên không gian mạng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trong tháng, các cơ quan báo chí cũng đã tập trung cập nhật, thông tin kế hoạch tổ chức thi vào lớp 10 THPT; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2024-2025. Nhiều bài viết đề cập, lưu ý những nội dung quan trọng liên quan đến quyền lợi thí sinh; nhấn mạnh đến thời điểm hiện tại, hầu hết các cơ sở đào tạo đại học đã công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Cùng với đó, các cơ quan báo chí có nhiều tin, bài, hình ảnh đăng tải, thông tin, tuyên truyền, quảng bá các danh lam, thắng cảnh, tiềm năng du lịch, con người, văn hóa xứ Nghệ nhằm thúc đẩy du lịch phát triển.

Đ/c Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng chí Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương đứng chân trên địa bàn đã tích cực đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Định hướng về công tác tuyên truyền trong tháng 5, Phó Trưởng Ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Quy định 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Cùng với đó, đề nghị các cơ quan báo chí đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động số 68 ngày 11/11/2023 về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó hoàn thành đề xuất trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; việc triển khai trình cấp thẩm quyền Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính.

Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền các phong trào, mô hình, điển hình thực hiện tốt, gắn với chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo Bác Hồ. Tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng: Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn; Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong (15/5); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động dâng hoa, dâng hương, Lễ hội Làng Sen năm 2024 gắn với Chương trình cầu truyền hình nghệ thuật đặc biệt “Làng Sen nuôi chí lớn”...

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chỉ đạo, điều hành về kinh tế - xã hội nổi bật của lãnh đạo tỉnh trong tháng. Đồng thời, chủ động có các bài viết đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ngoài ra, đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền phương án bảo đảm sản xuất vụ Hè Thu, công tác phòng chống cháy nổ; cháy rừng, đuối nước; công tác phòng chống ma túy; các hoạt động đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội... Đặc biệt, tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế; quảng bá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, văn hóa ẩm thực, trải nghiệm thực tế của Nghệ An gắn với Du lịch để thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan...

Trong tháng, Sở TT&TT đã tiếp nhận 08 văn bản của các Sở, ban, ngành, địa phương chủ động xử lý 08 vấn đề báo chí phản ánh. Tính đến ngày 26/4/2024, đã có 06/8 vấn đề báo chí phản ánh đã có kết quả thông báo gửi về Sở TT&TT, 02/08 vấn đề đang tiếp tục được kiểm tra xử lý. Nhìn chung các vấn đề báo nêu là có cơ sở.

