Danh tính dàn MC có giọng đọc thuyết minh 'thấm tận từng giác quan' tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" chính thức diễn ra tại mảnh đất Điện Biên lịch sử. Ngay từ rất sớm nhiều người dân, du khách từ khắp nơi đã tập trung ở hai bên đường để chờ theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành.

Theo đó, Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm góp phần khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ và sự phát triển, lớn mạnh không ngừng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Dân quân tự vệ và Công an nhân dân trong 70 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng… Các lực lượng tham gia đều phải chuẩn bị chỉn chu, kỹ càng từng hoạt động trước khi chính thức diễn ra Lễ kỷ niệm.

Nhiều người dân, du khách có mặt từ sáng sớm ngày 7/5 để theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành

Lực lượng diễu binh, diễu hành trình diễn những động tác trang nghiêm, hùng mạnh, đúng điều lệnh; đồng thời thể hiện tính thống nhất chính quy, kỷ luật cao, với tinh thần vui tươi, phấn khởi.

Bên cạnh những cảm xúc tự hào khi xem từng khối lực lượng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm, điều khiến nhiều người cảm thấy không khí hào hùng đến mức "sởn da gà" chính là những giọng đọc thuyết minh, dẫn dắt, giới thiệu các khối lực lượng tiến vào lễ đài.

Được biết, có tổng cộng 6 chiến sĩ đảm nhận vai trò "kể chuyện" cho Lễ diễu hành, diễu binh, bao gồm cả giọng đọc miền Bắc và giọng đọc miền Nam. Làm công việc thầm lặng thuyết minh, dẫn dắt, giới thiệu các khối lực lượng tiến vào lễ đài nhưng họ góp phần không nhỏ để tạo nên một Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đầy thành công và ấn tượng.

Đội thuyết minh cho Lễ diễu hành, diễu binh từ trái qua: Trần Thu, Ngọc Hân, Hoàng Hà, Hữu Lập, Lê Hảo và Quang Hưng (Nguồn ảnh: Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội)

Đội thuyết minh ngồi bên trong cabin trên phía khán đài để quan sát các khối diễu binh, diễu hành (Nguồn ảnh: Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội)

Đặc biệt nhất phải kể đến giọng nữ miền Bắc đọc mở màn Lễ diễu binh, diễu hành bởi âm thanh hào sảng, rõ chữ nhưng vẫn truyền cảm, lôi cuốn. Cách nhấn nhá, đọc tên từng khối "đang tiến vào lễ đài" khiến không ít người cảm thấy rung động, khơi gợi thêm lòng yêu nước. Thậm chí, không ít người còn cho rằng nghe giọng thuyết minh còn cảm tưởng như bản thân đang được sống trong những khoảnh khắc oanh liệt, vàng son năm xưa.

Giọng thuyết minh của Trần Thu gây ấn tượng mạnh với nhiều người

Giọng thuyết minh nữ cất lên ngay khi bắt đầu Lễ diễu binh, diễu hành khiến nhiều người ấn tượng (Nguồn: ghi màn hình VTV1)

Lời khen của cộng đồng mạng dành cho giọng nữ thuyết minh trong Lễ diễu binh, diễu hành

Trên mạng xã hội, rất nhiều người bày tỏ sự yêu thích với các giọng đọc thuyết minh trong Lễ kỷ niệm. Nhiều người còn mong muốn tìm được thông tin của các chiến sĩ để gửi lời cảm ơn, dành tặng lời chúc.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- "Giọng đọc quá hay. Truyền cảm vô cùng, nghe mà xúc động lắm. Xin cảm ơn các bạn".

- "Nghe giọng nữ đầu tiên cất lên mình thực sự sởn da gà, tình yêu nước, lòng tự hào trào dâng theo. Giọng thuyết minh quá cảm xúc".

- "Giọng nữ thuyết minh ấn tượng thật. Nghe hào hùng lắm".

- "Lúc nào cũng thắc mắc những người đọc thuyết minh họ đang ngồi ở đâu, giọng quá tuyệt vời, hùng hồn, khí thế".

- "Giọng vừa có tình cảm, vừa thể hiện được sự tự hào lại có khí chất hào sảng, hùng hồn. Nghe rõ từng chữ, không lỡ một giây nào vì quá xúc động".

Một số hình ảnh trong Lễ diễu binh, diễu hành (Ảnh: Lữ Phụng Tiên)

