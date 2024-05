Hiện trường vụ sạt lở khiến 7 công nhân thương vong khi thi công dự án điện

Your browser does not support the video tag.

Clip: Hiện trường vụ sạt lở

Sáng 7-5, có mặt tại hiện trường vụ sạt lở khiến 7 công nhân thương vong là một khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống nơi lán trại công nhân thi công móng cột đường dây điện 500kV thuộc địa bàn phường Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vùi lấp 3 người chết và nhiều người bị thương.

Khu vực nơi xảy ra vụ sạt lở

Rất cheo leo và ẩn chứa nhiều nguy hiểm

Lán trại của công nhân thi công dự án đường điện 500 kV đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh được dựng bên sườn núi cạnh khe suối. Khi mưa lớn xảy ra, đất đá từ phía trên núi đổ ập xuống khe suối vùi lấp lán trại khiến 7 công nhân thương vong.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đưa những công nhân bị thương cấp cứu đến Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Vị trí xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng

Những đồ vật còn sót lại sau vụ sạt lở

Một chiếc nón bảo hiểm của công nhân còn sót lại sau sự cố sạt lở

Được biết, Dự án đường điện 500kV, có chiều dài khoảng 226km, đi qua địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình-Hà Tĩnh và Nghệ An với tổng số 463 vị trí móng cột. Trong đó, đoạn qua Hà Tĩnh dài khoảng 141,52km, gồm 285 vị trí.

Theo hồ sơ, dự án chậm nhất đến ngày 30-6-2024 dự án phải hoàn thành và đưa vào khai thác.

Một chiếc áo của công nhân bỏ lại hiện trường

Đất đá ngổn ngang

Móng trụ số 28, nơi các công nhân thi công. Sau khi xảy ra vụ sạt lở núi, móng cột điện 500kV hiện đang tạm thời ngừng thi công.

Đồ đạc nằm ngổn ngang

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều 6-5, trên địa bàn phường Kỳ Liên xảy ra mưa lớn, nhóm 18 công nhân vào lán trại để trú mưa thì xảy ra sạt lở, khiến nhiều người thương vong.

Thời điểm trên, lán trại bị dòng nước và đất đá đẩy xuống vực sâu cách vị trí ban đầu khoảng 10m.

Vụ sạt lở khiến 3 công nhân tử vong; 4 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đao tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi động viên các nạn nhân bị thương

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng đã kịp thời thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương cũng như chia sẻ mất mát đối với người thân của 3 công nhân tử vong, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng và 5 triệu đồng đối với các nạn nhân tử vong.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động