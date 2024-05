Nghệ An: tăng cường quản lý dịch vụ vận tải ô tô tại Cảng hàng không

Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) lâu nay luôn được xem là điểm đi và đến an toàn, thân thiện trong lĩnh vực vận tải hàng không. Từ hệ thống an ninh, đến các dịch vụ tại đây luôn được người dân đánh giá cao. Thời gian qua, Cảng hàng không quốc tế Vinh duy trì khai thác 9 đường bay nội địa, với tần suất 26 đến 27 lượt cất/hạ cánh/ ngày.

Ngoài ra, còn có 1 đường bay quốc tế Vinh – Đà Loan theo hình thức charter 1 chuyến/ tháng (là những chuyến bay có lịch trình khởi hành riêng; không tùy thuộc vào lịch bay cố định của hãng). Theo thống kê từ Sở Giao thông vận tải Nghệ An, lượng hành khách sử dụng dịch vụ hàng không thông qua Cảng hàng không quốc tế Vinh năm 2023 ước đạt 2,5 triệu lượt người.

Cảng hàng không quốc tế Vinh mỗi năm đón hàng triệu lượt khách.

Với lượng hàng khách khá lớn như vậy nên tại Cảng hàng không luôn có một hệ thống xe ô tô dịch vụ vận tải hành khách, bao gồm cả taxi truyền thống, xe công nghệ, xe hợp đồng, xe dịch vụ vận tải cá nhân. Hiện tại ở Cảng hàng không quốc tế Vinh có 6 đơn vị vận tải hành khách đăng ký đậu xe ở bãi đỗ xe hợp đồng. Trong đó có xe của hai hãng taxi Mai Linh và Vạn Xuân, có 4 đơn vị vận tải phòng vé, hợp đồng ở Hà Tĩnh, Thanh Hóa.

Trong những năm gần đây, công tác an ninh ninh trật tự lĩnh vực vận tải hành khách luôn được chú trọng, cũng bởi thế không diễn ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự, cạnh tranh không lành mạnh giữa các đơn vị vận tải. Tuy nhiên ít nhiều vẫn tồn tại hình thức xe dù âm thầm hoạt động, taxi các hãng không nhận khách hành trình gần...

Chiều 6/5, có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, phóng viên vẫn ghi nhận được hiện tượng tài xế taxi của các hãng “lắc đầu” từ chối khi khách gọi xe trực tiếp và thông báo chặng đường ngắn. Ngoài ra còn có hiện tượng xe hợp đồng phòng vé bắt khách tại bến đỗ nhưng lại di chuyển qua xe cá nhân để chở.

Trao đổi với phóng viên về nội dung này, Trưởng phòng An ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Vinh, ông Chu Tiên Đính thông tin, hiện tại ở Cảng hàng không quốc tế Vinh có rất nhiều phương tiện hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách, ngoài 6 đơn vị có ký hợp đồng bến với Cảng thì còn có một số xe công nghệ, xe cá nhân vận tải hành khách nhưng hoạt động không thông báo tới cơ quan quản lý Nhà nước.

Các loại hình dịch vụ vận tải bằng ô tô khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Vinh hết sức phong phú, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân song ít nhiều vẫn còn gây ra phiền hà.

Lưu lượng phương tiện ô tô ra vào cảng mỗi ngày hết sức lớn. Để không xảy ra tình trạng các tài xế, đơn vị vận tải chèo kéo khách, không phục vụ khách chặng gần, xe dù bến cóc...lực lượng An ninh sân bay đã phải tăng cường thêm nhân lực, trực nhiều điểm cố định, đặc biệt tại các khu vực bãi xe vận tải, khu vực trước cổng nhà ga, công bố số điện thoại đường dây nóng giúp hành khách dễ thấy và phản ánh kịp thời tới an ninh để được giải quyết...

Đối với các trường hợp có biểu hiện hoạt động không đúng quy định trong khu vực Cảng hàng không, lực lượng an ninh sẽ nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời. Riêng đối với các đơn vị xe hợp đồng bến tại Cảng hàng không, đơn vị sẽ liên hệ với các tổ chức vận tải liên quan để phối hợp xử lý nếu tài xế vi phạm. Về quan điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động vận tải ô tô trong khu vực Cảng hàng không, kiên quyết chấm dứt hợp đồng nếu các đơn vị vận tải không thực hiện đúng các quy định, cam kết, hợp đồng...

Tại Cảng hàng không quốc tế Vinh cũng tồn tại hệ thống xe công nghệ, hay các loại hình xe cá nhân dù chưa đăng ký với cơ quan thẩm quyền về hoạt động vận tải nhưng vẫn âm thầm hoạt động tại Cảng, do chưa có hệ thống quản lý nên loại hình này hoạt động tại đây vẫn chưa thể quản lý chặt chẽ được, với những phương tiện này lượng an ninh cũng theo dõi chặt chẽ, kịp thời nhắc nhở và phối hợp các đơn vị liên quan xử lý khi có những vi phạm.

Liên quan tới việc quản lý khai thác dịch vụ vận tải bằng ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Vinh, ngày 12/9/2023, Cảng hàng không quốc tế Vinh cũng đã có Quyết định số 1196/QĐ-CHKQTV về nội dung Ban hành quy định về quản lý khai, thác sân đỗ ô tô thuộc phạm vi quản lý của Cảng hàng không quốc tế Vinh; Quyết định số 1197/QĐ-CHKQTV về quy chế quản lý khai thác dịch vụ vận tải bằng ô tô tại Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Ngoài ra, Cảng hàng không quốc tế Vinh còn có Quy chế phối hợp số 2377QCPH, ngày 3/7/2023, giữa Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, Cảng vụ hàng không Miền Bắc tại Nghệ An và Cảng hàng không quốc tế Vinh. Về nội dung, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Vinh.

