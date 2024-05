Có cách làm hay, sáng tạo đưa nội dung, lợi ích của Đề án 06/CP đi đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp

Trong tháng 4, (vào ngày 02/4), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị rà soát triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06/CP trong Quý I/2024, chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách cần triển khai trong Quý II/2024. Trong đó đã nhận diện các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai của các Sở, ban, ngành, UBND các địa phương. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải quyết liệt chỉ đạo theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, có sản phẩm định lượng cụ thể”, khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong Quý I/2024, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án trên địa bàn tỉnh trong Quý II/2024 theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra.

Công tác kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, đột xuất tại tất cả các cấp và chế độ giao ban định kỳ đã đi vào nề nếp, gắn trách nhiệm thực hiện Đề án với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền Đề án 06 đã được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức đa dạng, đến được với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân, qua đó, đã có rất nhiều thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong tháng 4, tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC khi tiếp nhận tăng 3,04% và tăng 12,15% tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC so với tháng 3/2024.

Đối với 26 mô hình đã triển khai, tỉnh đã hoàn thành 06 mô hình, đang thực hiện 20 mô hình. Đối với các mô hình chưa triển khai, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ, chủ động trao đổi, phối hợp với các đầu mối của Cục C06, Bộ Công an, Bộ chủ quản và các doanh nghiệp có giải pháp triển khai mô hình để triển khai thực hiện đảm bảo theo lộ trình, tiến độ, mục tiêu đề ra.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung triển khai các giải pháp nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ, đảm bảo chỉ tiêu từ tháng 5/2024. Văn phòng UBND tỉnh rà soát, đánh giá lại toàn bộ quá trình báo cáo thống kê cũng như phương pháp đánh giá, chấm điểm trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh theo đúng tiêu chí của Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo tính chính xác trong công tác báo cáo, thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thành trước ngày 15/5/2024.

Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đạt các chỉ tiêu đề ra từ tháng 5/2024. Sở LĐTB&XH rà soát, bổ sung, cấp tài khoản mới cho người có nhu cầu chi trả qua tài khoản, phấn đấu đạt 90-100% số đối tượng an sinh xã hội đang quản lý trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 31/5/2024.

Các Sở: Tư pháp, LĐTB&XH, TN&MT, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện làm sạch dứt điểm các dữ liệu, hoàn thành trong tháng 5/2024.

Sở TT&TT phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục về pháp lý, kỹ thuật để kết nối, đưa Trung tâm Giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Nghệ An (IOC) đi vào vận hành chính thức trong năm 2024 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo các cấp và thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về an ninh an toàn thông tin qua hình thức điện tử trên phần mềm đào tạo trực tuyến (MOOC).

Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện Đề án 06/CP theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/5/2024.

Sở Nội vụ nghiên cứu đưa nội dung về kết quả thực hiện Đề án 06/CP vào tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, công chức trong công tác thi đua khen thưởng hàng năm để làm căn cứ bổ nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, người đứng đầu các đơn vị, địa phương; hoàn thành trước ngày 30/5/2024.

Các Sở, ban, ngành tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các thể chế, hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi các mặt hoạt động của xã hội và cơ quan nhà nước từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại thông qua ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử. Tăng cường tuyên truyền Đề án 06/CP, có cách làm hay, sáng tạo để áp dụng tại mỗi địa phương, mỗi vùng miền, qua đó đưa nội dung, lợi ích của Đề án 06/CP đi đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời tiếp tục phối hợp Tổ công tác của Cục C06, Bộ Công an, các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ thông tin triển khai hiệu quả 38 mô hình thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn theo Kế hoạch số 762/KH-TCT.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn