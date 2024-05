Đầu bếp nhà hàng tiết lộ lý do không nên ướp thịt bò với muối

Thịt bò là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm của người Việt. Đây là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Trung bình một khẩu phần thịt bò gần 100g chứa:

-Calo: 265

-Chất đạm: 21g

-Chất béo: 19g

-Carbohydrate: 0g

-Chất xơ: 0g

-Đường: 0g

Một khẩu phần thịt bò cũng cung cấp cho cơ thể 12% lượng sắt khuyến nghị hàng ngày, cũng như các vitamin và khoáng chất như phốt pho, vitamin B3, vitamin B6, vitamin B12, kẽm…

Theo nghiên cứu, thịt bò có nhiều lợi ích sức khỏe như:

- Bổ sung sắt

Chất sắt trong thịt bò giúp cơ thể sản xuất huyết sắc tố, một loại protein giúp máu mang ôxy từ phổi đến các phần còn lại của cơ thể. Không tiêu thụ đủ chất sắt có thể khiến bạn có nguy cơ bị thiếu máu do thiếu sắt, nghĩa là cơ thể không nhận đủ oxy nên cảm thấy mệt mỏi, bơ phờ, yếu đuối và tinh thần uể oải. Do đó, ăn thịt bò có thể giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt ở những người có nguy cơ mắc bệnh.

- Tăng cường miễn dịch

Thịt bò là nguồn cung cấp kẽm dồi dào mà cơ thể cần để chữa lành các mô bị tổn thương và hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

Trẻ em và thanh thiếu niên cũng cần một lượng kẽm lành mạnh để đảm bảo cho sự tăng trường và phát triển.

- Cần thiết cho phát triển cơ bắp

Thịt bò là thực phẩm chứa nguồn protein phong phú, trong khi đó protein rất cần thiết cho sức khỏe cơ bắp. Nó xây dựng lại các mô cơ bị mất một cách tự nhiên trong quá trình hao mòn của cuộc sống hàng ngày. Protein cũng giúp phát triển cơ bắp và đặc biệt hiệu quả với những người tập luyện thể thao, tập gym.

Một khẩu phần thịt bò cung cấp lượng protein khuyến nghị hàng ngày, giúp ngăn ngừa khối lượng cơ bắp bị mất. Mất khối lượng cơ bắp có thể khiến cơ thể cảm thấy yếu hơn và khó giữ thăng bằng, đặc biệt với những người trung niên từ 55 tuổi trở lên.

- Chống lão hóa

Kẽm có trong thịt bò là chất chống oxy hóa giúp tổng hợp protein, thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp, ngăn ngừa lão hóa và ung thư. Loại thịt này có hàm lượng chất béo rất thấp nhưng lại giàu axit linoleic liên hợp. Những chất chống oxy hóa tiềm năng này có thể chống lại tổn thương mô do các bài tập nặng với tạ. Ngoài ra, axit linoleic còn hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo tồn khối lượng cơ bắp.

- Ngăn ngừa bệnh tật

Kali trong thịt bò có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật trên hệ tim mạch, mạch máu não và hệ tiết niệu. Magiê trong thịt bò có thể nâng cao hiệu quả đồng hóa insulin và góp phần điều trị bệnh tiểu đường.

Thịt bò chứa kali và protein, là khoáng chất không thể thiếu trong chế độ ăn của hầu hết các vận động viên. Nồng độ kali thấp sẽ ức chế sự tổng hợp protein và sản xuất hormone tăng trưởng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ bắp.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt bò có thể là một phần lành mạnh trong chế độ ăn nhưng nên ăn ở mức độ vừa phải.

Về việc chế biến, thịt bò có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Thông thường, chúng ta hay có thói quen ướp thịt bò với một chút muối, bột ngọt và một ít hành, tỏi đập giập. Thế nhưng cách làm này không hề đúng.

Theo các đầu bếp giàu kinh nghiệm, cách ướp thịt bò với muối sẽ làm thịt bị dai, khô và ăn mất ngon. Thay vào đó để miếng thịt bò mềm ngọt, mọng nước, bạn nên ướp thịt bò với đường trước.

Sở dĩ không nên ướp thịt bò với muối vì trong muối có chứa rất nhiều chất hòa tan khiến nước trong thịt bị đẩy ra ngoài, làm thịt bò bị dai và khô, ảnh hưởng đến hương vị.

Bạn có thể tham khảo cách ướp thịt bò sau đây:

Đầu tiên, hãy rửa sạch thịt, sau đó ngâm thịt bò vào bát nước có pha vài giọt chanh khoảng 15 phút để loại bỏ những phần máu còn đọng lại trên thịt. Kế đến, lấy miếng thịt bò ra và thái thành các miếng vừa ăn.

Sau đó, bạn để thịt bò ra tô, cho đường, nước tương và một ít bột năng vào ướp 15 phút. Sau khi ướp xong, đem thịt đi xào hoặc kết hợp với các thực phẩm khác để chế biến như bình thường.

Nếu ướp thịt bò theo cách này, miếng thịt bò sẽ mọng nước, ngọt và ăn rất ngon.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn