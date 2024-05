Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu sáp nhập, đặt tên mới là xã Đôi Hậu hay Quỳnh An?

Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tổ chức lấy ý kiến cử tri về tên gọi xã mới sau sáp nhập, tuy nhiên hiện tại hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu chưa thực hiện được - Ảnh: THANH TOÀN

"Thực hiện ý kiến của tỉnh chưa thống nhất tên gọi xã sau khi sáp nhập hai xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu, nên việc lấy ý kiến cử tri hai xã này đang tạm dừng", vị lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói.

Theo kế hoạch, từ ngày 3 đến 5-5, các địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 ở huyện Quỳnh Lưu đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri, với hơn 70.000 cử tri.

Theo đó huyện Quỳnh Lưu thực hiện sắp xếp lại 17 đơn vị hành chính cấp xã thành 8 đơn vị hành chính mới.

Do còn một số vướng mắc trong tên gọi nên đợt này huyện Quỳnh Lưu tổ chức lấy ý kiến đối với cử tri 15 xã, thị trấn, trừ 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi chưa lấy ý kiến.

Ông Hồ Quang Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Đôi - cho hay do dư luận có nhiều ý kiến trái chiều khi đặt tên xã mới sau sáp nhập xã Quỳnh Đôi - Quỳnh Hậu, Ban chỉ đạo đề án sáp nhập hành chính của huyện về làm việc với hai xã, thống nhất dự kiến tên mới là Quỳnh An.

"Xã đã chuẩn bị cơ sở vật chất, niêm yết danh sách cử tri bỏ phiếu ở xã thôn đầy đủ, nhưng huyện yêu cầu tạm dừng. Dự kiến toàn xã có khoảng 3.694 cử tri bỏ phiếu", ông Tuấn nói.

Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Trần Đức Hữu - chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu - cũng cho biết theo kế hoạch, xã này có 5.283 cử tri đi bỏ phiếu để chọn tên xã mới sau sáp nhập.

Về tên xã mới dự kiến đặt là Quỳnh An, theo ông Hữu, đây là tên được huyện, xã lựa chọn vì có ý nghĩa và thấy hợp lý. Tên gọi Quỳnh An là ghép từ chữ "Quỳnh" của huyện Quỳnh Lưu và chữ "An" từ tên tỉnh Nghệ An.

"Xã Quỳnh An có ý nghĩa là bình an, an yên với mong muốn người dân hai xã đoàn kết, xây dựng quê hương bình yên, phát triển.

Qua nắm bắt từ dư luận nhân dân, chúng tôi thấy người dân cũng đồng tình cao với tên gọi mới này. Tuy nhiên, khi bỏ phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo trên 50% cử tri đồng ý lúc đó mới thực hiện các bước tiếp theo", ông Hữu nói.

Trong số 15 xã, thị trấn ở huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về tên xã mới sau sáp nhập, có nhiều xã tỉ lệ người dân đồng ý trên 90%, hai xã có tỉ lệ cử tri thống nhất 100%.

Như Tuổi Trẻ Online thông tin ngày 9-4, UBND huyện Quỳnh Lưu gửi tờ trình báo cáo Tỉnh ủy, UBND và Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về tên gọi của các xã mới sau sáp nhập, trong đó xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu sẽ có tên mới là xã Đôi Hậu. Chuyện đặt tên xã này đã gây tranh cãi trong dư luận vì nhiều người cho rằng "tên Đôi Hậu nghe kỳ kỳ". Nhiều người dân xã Quỳnh Đôi cũng băn khoăn khi tên xã một vùng đất rất nổi tiếng về học hành và khoa bảng bị xóa bỏ. Sau đó tỉnh Nghệ An đề nghị huyện Quỳnh Lưu lấy tên khác phù hợp hơn.

Tác giả: DOÃN HÒA

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ