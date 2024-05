Vũ Quỳnh Anh đại diện người trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là ai?

Vũ Quỳnh Anh đại diện thế hệ trẻ phát biểu - Ảnh: TTXVN

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7-5 tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, bạn trẻ Vũ Quỳnh Anh với giọng nói truyền cảm, dõng dạc đã có bài phát biểu xúc động về những suy nghĩ, cảm tưởng của thế hệ trẻ nhân một sự kiện trọng đại của đất nước.

Phát biểu của bạn Vũ Quỳnh Anh tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một thế hệ con cháu những người lính Điện Biên Phủ đáng tự hào

Vũ Quỳnh Anh là bạn trẻ 9X (sinh năm 1995), sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Điện Biên anh hùng.

Quỳnh Anh có ông bà ngoại đều tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và họ hiện vẫn đang sinh sống tại Điện Biên.

Ông nội của Quỳnh Anh cũng là lão thành cách mạng.

Truyền thống gia đình đã giúp Quỳnh Anh hăng say phấn đấu. Hiện Quỳnh Anh đang là chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Bạn đã nhận được giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017 của Đoàn Thanh niên Học viện Tài chính.

Quỳnh Anh còn lọt top 10 Đường tới Cầu vồng 2020, giải thưởng Thí sinh ăn hình nhất cuộc thi Đường tới Cầu vồng 2020 - cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình toàn quốc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Với ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt, truyền cảm, có khả năng thuyết trình, Quỳnh Anh được lựa chọn để đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ trọng đại.

Vũ Quỳnh Anh đang là chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn

Những người trẻ nguyện làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần

Phát biểu cảm tưởng tại buổi lễ trọng đại, Quỳnh Anh cho biết rất vinh dự và xúc động được đại diện cho tuổi trẻ cả nước bày tỏ cảm xúc của mình.

May mắn được sinh ra trên mảnh đất Điện Biên anh hùng, có ông bà là những người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Quỳnh Anh nói trong hình dung của bạn từ những câu chuyện, thước phim và lời kể của ông bà, Điện Biên Phủ là vùng đất "huyền thoại".

Đông đảo người dân theo dõi diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ấy là nơi chứng kiến tinh thần quật cường, anh dũng của quân và dân ta với "56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm; mưa dầm cơm vắt; máu trộn bùn non; gan không núng, chí không mòn".

Trong hình dung của Quỳnh Anh và có lẽ cũng là của nhiều bạn trẻ, "Điện Biên Phủ là nơi các chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi mang trong mình một tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, với bao tấm gương như anh Bế Văn Đàn, anh Tô Vĩnh Diện, anh Phan Đình Giót, anh Trần Can…".

Quỳnh Anh khẳng định trang sử hào hùng về Điện Biên Phủ năm xưa đã cho bạn niềm tin yêu, tự hào về mảnh đất mình sinh ra, lớn lên, về trách nhiệm mà bạn luôn khắc ghi trên con đường học tập, lập thân, lập nghiệp.

Niềm tự hào này là hành trang quý giá, giúp bạn có thêm động lực khi trở thành một cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Dẫn lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Cần phải phát huy tinh thần của chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay", ý thức sâu sắc rằng mỗi thành quả mà con cháu thụ hưởng ngày nay được đánh đổi bằng máu xương của các bậc tiền bối cách mạng và hàng triệu người con Việt Nam, Quỳnh Anh nói thế hệ trẻ sẽ đời đời nhớ ơn công lao của các thế hệ cha anh đi trước.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; trân trọng lịch sử, yêu chuộng hòa bình, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, phấn đấu trở thành người công dân có ích, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bé gái vẫy cờ khi trực thăng bay qua - Ảnh: NAM TRẦN

Những người trẻ cũng sẽ không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; nỗ lực trong khởi nghiệp, lập nghiệp; đem sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Và nguyện không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng; quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

"Thế hệ trẻ chúng cháu rất vinh dự và nguyện dốc sức mang khát vọng thanh xuân của mình hòa cùng với khát vọng chung của cả dân tộc, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc", Quỳnh Anh nói.

Tác giả: THIÊN ĐIỂU

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ