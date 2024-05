Người dân đang tắm biển vội vàng bỏ chạy náo loạn vì lở đá kinh hoàng

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 14/4 tại bãi biển Charmouth ở Dorset (Anh). Trong lúc rất nhiều người đang tắm tại khu vực thì xảy ra vụ lở đá kinh hoàng với hàng trăm tấn đá rơi xuống.

Your browser does not support the video tag.

Ngay lập tức, mọi người hỗn loạn bỏ chạy. Theo Dailymail, bà Downes, đến từ Danbury, Essex, cho biết: “Gia đình tôi gồm 5 người đang ở trên bãi biển vào thời điểm xảy ra vụ lở đá. Chúng tôi bị tách ra và phải bỏ chạy - mọi chuyện xảy ra thật kinh khủng. Đám trẻ con hoảng loạn khi không có người lớn ở bên, thậm chí, một đứa cháu của tôi còn bị rơi xuống nước biển. Những tảng đá lớn đang rơi xuống và chúng tôi đang cố gắng vượt qua vết nứt khi nó rơi xuống.

Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Hai đội bảo vệ bờ biển và hai đội cứu hỏa đã phải có mặt để giải cứu.

Người dân bỏ chạy khỏi khu vực bị lở núi. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, năm 2012, du khách Charlotte Blackman, 22 tuổi, đã bị đè chết khi một vụ lở đất tương tự xảy ra khi cô đi bộ dưới vách đá ở Burton Bradstock. Và một tảng đá khổng lồ đã sụp đổ chỉ cách những người đi bộ vài mét vào tháng 3 tại Vịnh Tây gần đó.

Các nhà chức trách cảnh báo các vách đá dọc theo bờ biển khu vực này rất nguy hiểm vào những ngày thời tiết xấu. Thời tiết cực đoan gần đây đã khiến những khối đá khổng lồ rơi xuống bãi biển xung quanh Burton Bradstock. Các vách đá được tạo thành từ đá sa thạch xốp và hoạt động giống như một miếng bọt biển. Khi thấmm nước mưa sẽ làm đá yếu đi theo thời gian.

Tác giả: Minh Khuê

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn