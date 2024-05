Chuẩn bị chu đáo các hoạt động của Bộ Công an gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2024

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao; Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo: Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh, Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện Nam Đàn, lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh, Sở Văn hóa và thể thao, UBND huyện Nam Đàn và Công an huyện Nam Đàn.

Các đại biểu dự Hội nghị

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Bộ Công an tham gia chương trình nghệ thuật, biểu diễn Cảnh sát cơ động kỵ binh, nhạc kèn tại Lễ khai mạc Lễ hội Làng Sen; các hoạt động an sinh xã hội, khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đàn gắn với các hoạt động Lễ hội Làng Sen năm 2024.

Đây là chương trình có ý nghĩa, lần đầu tiên được Bộ Công an phối hợp tổ chức trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng vào dịp sinh nhật của Người và Lễ hội Làng Sen năm 2024.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những nội dung liên quan trong quá trình khâu nối, thực hiện các hoạt động, chương trình. Từ đó, tập trung sớm gỡ khó, chủ động các kế hoạch, phương án nhằm đảm bảo chu đáo các hoạt động của Bộ Công an gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2024 tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn diễn ra trong 02 ngày 11/5 - 12/5/2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: năm nay, vừa kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An (21/7/1969-21/7/2024), vì vậy, các hoạt động của Bộ Công an như tổ chức chương trình nghệ thuật, biểu diễn Cảnh sát cơ động kỵ binh, nhạc kèn, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đàn gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2024 là một dịp vô cùng đặc biệt ý nghĩa. Vì vậy, các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Đài Phát thanh – truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các đơn vị liên quan phối hợp để đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các hoạt động gắn với Lễ hội Làng Sen năm 2024. Các đơn vị thuộc Công an tỉnh với vai trò nòng cốt cần tập trung lực lượng, phương tiện chủ động các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp khám, chữa bệnh chu đáo cho Nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả: Phạm Thủy – Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn