CLIP: Giây phút nổ nồi hơi như "động đất" làm 6 người chết

Liên quan vụ nổ lò hơi tại Công ty gỗ Bình Minh, cơ quan công an đã làm việc với đơn vị liên quan, trong đó có đơn vị bảo hành lò hơi tại công ty này để phục vụ công tác điều tra.

Your browser does not support the video tag.

Giây phút nổ nồi hơi làm 6 người tử vong

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, để phục vụ sản xuất, Công ty gỗ Bình Minh có lắp đặt 1 nồi hơi dạng ống nước, Mode: DZH1-1.0-M, nhãn hiệu: Huawang, công suất sinh hơi 1.000 kg/giờ ở bên ngoài, cạnh vách tôn xưởng bán thành phẩm.

Trong quá trình sử dụng, Công ty gỗ Bình Minh phát hiện có trục trặc về kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30-4.

Đến sáng 1-5, cán bộ kỹ thuật của Công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra, vận hành thì nồi hơi phát nổ làm 6 người tử vong, 5 người bị thương, nhà xưởng hư hỏng nặng.Đến tối cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã và đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nan lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Tác giả: Uyên Châu

Nguồn tin: Báo Người lao động