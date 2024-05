Bộ Công an lại yêu cầu loạt địa phương cung cấp hồ sơ về dự án cây xanh, 16 tỉnh, TP nào trong danh sách?

Hàng loạt tỉnh Nam Bộ cần rà soát các dự án cây xanh

Ngày 7/5, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài chính làm đầu mối và một số đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến 2023 của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh), trụ sở tại Bình Phước, báo Người lao động đưa tin.

Cùng ngày 7/5, theo nguồn trên, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành tiến hành kiểm tra, rà soát, báo cáo và cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu liên quan đến dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019-2023 theo yêu cầu của Cơ quan ANĐT Bộ Công an.

Không chỉ Trà Vinh, UBND các tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp cũng yêu cầu các Sở tài chính chủ trì, phối hợp rà soát toàn bộ đối với các gói thầu cây xanh trên địa bàn để cung cấp thông tin theo yêu cầu của Bộ Công an.

Cần Thơ từng vào vòng chung kết "Thành phố xanh quốc tế". Ảnh: VGP

Theo báo Pháp luật TP.HCM, UBND TP Cần Thơ cũng vừa có công văn gửi giám đốc các Sở Tài chính, KH&ĐT, Xây dựng và chủ tịch UBND quận, huyện về việc khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo báo cáo UBND TP cung cấp thông tin tài liệu có liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh/chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Cùng ngày, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 để cung cấp cho Bộ Công an theo đề nghị.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan Công ty cây xanh Công Minh. Theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tỉnh Bình Phước có công văn trả lời và tài liệu kèm theo trước 6/5, Tuổi Trẻ online cho hay.

Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên phải rà soát các dự án cây xanh

Bộ Công an thời gian qua đề nghị nhiều địa phương khác cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu để phục vụ điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cây xanh Công Minh liên quan trong quá trình thi công dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị.

Phú Yên: Ngày 5/5, UBND tỉnh này vừa có công văn yêu cầu các sở, ban ngành liên quan cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh tại địa phương theo yêu cầu của Bộ Công an.

Đắk Lắk: Ngày 4/5, dẫn thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, báo CAND cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk cung cấp hồ sơ các dự án trồng cây xanh.

Đắk Nông: Bộ Công an cũng đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh liên quan đến Công ty Công Minh. Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông, Công ty Công Minh thực hiện 4 gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ngãi: Ngày 4/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi ra thông báo yêu cầu các sở ban ngành địa phương cung cấp thông tin và tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Lâm Đồng: Ngày 4/5, Bộ Công an cho biết đang tiến hành điều tra về những nghi vấn vi phạm pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh có trụ sở ở Bình Phước và đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng cung cấp các hồ sơ liên quan.

Lâm Đồng vốn có tỷ lệ phủ xanh đô thị cao. Ảnh: Cổng TTĐT Lâm Đồng

Quảng Trị: Ngày 27/3, UBND tỉnh Quảng Trị xác nhận rằng vào ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến nay.

Thừa Thiên Huế: Ngày 25/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đã nhận được và phản hồi công văn của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, yêu cầu cung cấp chứng từ, tài liệu liên quan đến các dự án trồng và bảo dưỡng cây xanh.

Hà Tĩnh: Vào ngày 20/3, theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh, UBND tỉnh đã chỉ định Sở này này làm cơ quan chủ trì để tổng hợp và báo cáo thông tin về những dự án trồng cây xanh trên địa bàn từ năm 2019 đến năm 2023 để báo cáo Bộ Công an.

Quảng Nam: Ngày 5/3, UBND tỉnh Quảng Nam đã vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và các địa phương về việc khẩn trương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Vào năm 1993, Công ty Cây xanh Công Minh đã thiết lập cơ sở kinh doanh giống cây ở Đồng Nai, sau đó di dời về huyện Phước Long thuộc Sông Bé, nay là tỉnh Bình Phước. Đến năm 1999, công ty mở rộng thêm cơ sở cây xanh và cây cảnh giống tại TP Đồng Xoài, Bình Phước. Từ năm 2008, công ty bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực thi công và bảo dưỡng các dự án cảnh quan đô thị, bảo trì cây xanh, công tác nạo vét và thoát nước. Đến thời điểm hiện tại, Công ty Cây xanh Công Minh đã tham gia vào 228 gói thầu, giành chiến thắng trong 172 gói, chiếm tỷ lệ thành công trên 75%, không trúng 37 gói, có 14 gói chưa được quyết định và 5 gói đã bị hủy bỏ. Báo Xây dựng đã thống kê hoạt động của Công ty Công Minh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thì thấy công ty trúng thầu với tỷ lệ lớn như: Cà Mau (15), Trà Vinh (14), Kiên Giang (13), Đồng Tháp (11), Bến Tre (11), Cần Thơ (6), Sóc Trăng (4), Bạc Liêu (4), Vĩnh Long (3), An Giang (3)… Theo thông tin công bố dịp kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển (năm 2019), Công ty TNHH Cây xanh Công Minh có 1.600 cán bộ, nhân viên với 63 văn phòng đại diện ở 52 tỉnh, thành trong cả nước. Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước.

