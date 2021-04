Chuyển Thượng tướng Võ Trọng Việt ra Bệnh viện 108 điều trị đột quỵ

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Ngày 18.4, nguồn tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, vào chiều 17.4, Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - đã được vận chuyển cấp cứu ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị di chứng đột quỵ.

“Thượng tướng Võ Trọng Việt chuyển viện trong tình trạng hôn mê, phải thở máy” - nguồn tin cho hay.

Được biết, vào chiều 16.4, Thượng tướng Võ Trọng Việt được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng hôn mê do đột quỵ. Bác sĩ xác định ông bị chảy máu não. Chuyên gia của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã vào Nghệ An để thăm khám, hội chẩn, xác định phương án điều trị tối ưu cho Thượng tướng Võ Trọng Việt.

