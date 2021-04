Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Nghệ An tượng Bác Hồ

Dự Lễ trao tặng có Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh bán thân được Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Nghệ An có chiều cao tổng thể 1,6m, chiều ngang chân bệ 82cm, trọng lượng tượng khoảng 550 kg.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn bày tỏ: với tình cảm đặc biệt, gắn bó truyền thống giữa Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, việc trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là vinh dự, tình cảm của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bộ Tư lệnh đối với quê hương Bác Hồ.

Thiếu tướng Bùi Hải Sơn - Quyền trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh (tượng bán thân, cao 1,6m, nặng khoảng 550 kg) cho tỉnh Nghệ An.

Bày tỏ lòng tôn kính của nhân dân Nghệ An đối với Người, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định vị trí trang trọng tại Nhà văn hoá Lao động tỉnh - nơi tổ chức những sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng nhất của tỉnh để đặt bức tượng. Qua đó, để việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trên chính quê hương Người; khắc sâu hơn nữa tình cảm thiêng liêng, lòng thành kính và biết ơn vô hạn của toàn Đảng, toàn dân Nghệ An đối với Bác.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: tỉnh rất vui mừng được đón nhận bức tượng Bác Hồ; đồng thời cảm ơn Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đặc biệt cho Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch để phát huy hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đến với Nhân dân tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trưởng Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và tỉnh Nghệ An trồng cây lưu niệm tại núi Chung mô phỏng thuộc khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, TP. Vinh.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trồng cây lưu niệm tại núi Chung mô phỏng thuộc khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.