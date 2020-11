Nghệ An: Vì sao người dân vẫn nườm nượp thăm “nhà máy” sữa New Zealand tại TP. Vinh?

“Nhà máy” sữa New Zealand tại Vinh có vẻ ngoài hoành tráng nhưng bên trong là nhà kho cũ 850m2 cải tạo lại. Ảnh: Quang Đại

Sáng 28.11, hàng trăm người già, cựu chiến binh vẫn đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại khối 2-phường Vinh Tân (TP. Vinh). Ảnh: QĐ

Sáng 28.11, thông tin từ cơ quan chức năng phường Vinh Tân (TP. Vinh) cho biết, có một số xe khách chở hàng trăm người già, cựu chiến binh đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại khối 2-phường Vinh Tân (TP. Vinh).

Những người này đến tham quan theo lời mời chào của Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand, và Công văn đồng ý của Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An.

Có 2 xe ô tô khách loại lớn chở người đến tham quan “nhà máy” sữa New Zealand tại Vinh vào sáng 28.11. Ảnh: QĐ

Nội dung chào mời và Công văn giới thiệu của Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An đều không có nội dung bán hàng, nhưng hành vi này đã diễn ra tại khu vực tham quan.

Ông Hoàng Đăng Thịnh-Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Nam Cát (huyện Nam Đàn) cho biết: cách đây khoảng 2 tuần, thực hiện công văn của Hội người cao tuổi huyện Nam Đàn, Hội người cao tuổi xã Nam Cát tổ chức cho khoảng 350 người cao tuổi đi tham quan nhà máy sữa tại Vinh, nhận quà tặng của Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand.

“Họ nói là tổ chức cho các cụ đi tham quan, nhận quà, nhưng thực chất là tổ chức quảng cáo bán hàng”- ông Thịnh nói.

Theo ông Thịnh, sau khi đưa các cụ đến khu vực tham quan, nhân viên Công ty tổ chức thuyết trình với những lời có cánh về tác dụng của sữa sâm Ngọc Linh, như tốt cho sức khỏe, có tác dụng đối với bệnh tiểu đường, lại đang giảm giá...nên có khoảng 120 cụ đã “móc hầu bao ra mua”.

“Mỗi cụ mua 4 hộp loại 900 gam, giá 450 nghìn/hộp. Ai không có tiền thì họ cho nợ, hôm sau về thu” – ông Hoàng Đăng Thịnh cho hay.

Dây chuyền sản xuất sữa bên trong nhà máy sữa New Zealand tại Tp. Vinh. Ảnh: Quang Đại

Ông Hoàng Đăng Thịnh cũng cho rằng có sự việc không minh bạch khi Công ty mời các cụ đi tham quan, nhận quà nhưng thực chất là để tổ chức bán hàng. “Đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ, nếu có sai phạm phải xử lý, tránh để người già bị mắc lừa” – ông Thịnh nói.

Ngày 27.11, phóng viên đã trực tiếp vào xem “nhà máy” sản xuất sữa của Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand tại TP. Vinh. Tại đây chỉ có một khu trưng bày và một “mô hình” sản xuất, theo lời ông Nguyễn Mạnh Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty.

“Ở TP. Vinh, chúng tôi mới thành lập chi nhánh Công ty, chưa có giấy phép sản xuất và chưa sản xuất”- ông Nguyễn Mạnh Cường nói.

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Đăng Thịnh – Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Nam Cát (huyện Nam Đàn), thì khi đoàn của xã ông vào tham quan, vẫn thấy dây chuyền hoạt động, có người thao tác, có hộp sữa chạy ra.

Ngày 28.11, trao đổi với phóng viên, ông Cao Đăng Vĩnh – Chủ tịch Hội người cao tuổi tỉnh Nghệ An cho biết: “Trong nội dung công văn, chúng tôi không đề cập hoạt động bán hàng và luôn nghiêm cấm điều này. Nếu doanh nghiệp mời hội viên đi tham quan mà tổ chức bán hàng, chúng tôi sẽ có văn bản chỉ đạo các Hội cấp huyện đình chỉ việc này”.

Được biết, cũng trong sáng 28.11, cơ quan công an, quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã trực tiếp kiểm tra, làm việc với chủ đầu tư “nhà máy” sữa New Zealand tại phường Vinh Tân.

Như Lao Động đã thông tin, hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn sữa dinh dưỡng quốc tế New Zealand có dấu hiệu không minh bạch, khi mời người cao tuổi tham quan, tặng quà nhưng lại tổ chức bán hàng.

Tác giả: QUANG ĐẠI

Nguồn tin: Báo Lao động