Tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực chất, hiệu quả

Theo đó, nội dung sơ kết gồm: Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) các cấp trong việc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng đơn vị điển hình. Công tác tham mưu và tổ chức thực hiện của lực lượng Công an các cấp cho cấp ủy, chính quyền trong việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng đơn vị điển hình. Công tác phối hợp giữa Công an với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình.

Đồng thời, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả đạt được theo từng nội dung công tác trọng tâm nêu trong các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng đơn vị điển hình. Trong đó chú trọng phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, kinh nghiệm tốt, điển hình tiên tiến. Đánh giá tổng quát những ưu điểm, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; những kiến nghị, đề xuất. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình trong thời gian tới.

Việc sơ kết phải được tiến hành trên cơ sở tham mưu, hướng dẫn của lực lượng Công an, UBND các huyện, thành thị và các Sở, ban ngành căn cứ đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để tổ chức Hội nghị sơ kết hoặc sơ kết bằng văn bản. Công an tỉnh chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm (2023-2024) thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình trên địa bàn tỉnh (hoàn thành trước ngày 15/8/2024).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương hoàn thành việc sơ kết và gửi báo cáo sơ kết về Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh (qua Phòng PV01, Công an tỉnh) trước ngày 15/7/2024. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan để hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị điển hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn