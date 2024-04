Ô tô tông liên hoàn 3 xe máy, 1 người dân, húc đổ trụ bơm xăng

Your browser does not support the video tag.

Camera ghi cảnh ô tô tông nhiều xe máy, húc đổ trụ bơm xăng

Hình ảnh được camera tại cây xăng ghi lại sau cú tông liên hoàn - Ảnh chụp màn hình

Theo camera của doanh nghiệp xăng dầu thuộc khóm 3, phường 6, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khoảng 7h38 sáng 26-4, một ô tô 4 chỗ sau khi đổ xăng xong, nhân viên đổ xăng vừa rời đi vài bước thì bất ngờ ô tô lao thẳng về trước xoay vòng tròn, hướng ra đường lớn rồi vòng vào khu vực đổ xăng.

Ô tô tông liên hoàn trúng hai xe máy đang đậu đổ xăng, hất văng một người dân ra xa, còn một người khác đã kịp thời tháo chạy.

Chiếc xe này tiếp tục húc đổ trụ bơm xăng rồi đâm vào cột xi măng bên cạnh mới dừng lại.

Ông Trần Hữu Lý - chủ tịch UBND phường 6 - cho biết vụ việc sơ bộ được xác định do sau khi đổ xăng xong bị kẹt thắng xe, sau đó tài xế tiếp tục gỡ thắng tay, nhưng xe không dừng lại mà bị quay nhiều vòng.

"Sự cố khiến một người dân bị sây sát nhẹ. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Cao Lãnh tiếp nhận, xử lý theo quy định", ông Lý nói. Vụ tai nạn ước tính gây thiệt hại 70 triệu đồng.

