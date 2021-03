Nghệ An bắt giữ 3 đối tượng ngoại tỉnh mua bán trái phép 6 kg ma túy đá, 24.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 17/03, các đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1997), trú tại tỉnh Quảng Ninh; Đào Duy Thành (SN: 1987) và Phùng Công Chiến (SN: 1994) đều trú tại thành phố Hà Nội đã thuê xe taxi nhãn hiệu Huyndai i10 từ Hà Nội đi vào TP.Vinh. Tại đây, chúng thuê xe ô tô tự lái đi lên khu vực biên giới huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để hẹn các đối tượng người Lào giao tiền và nhận ma túy rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng cầm đầu Vũ Anh Tuấn.

Đầu tháng 3/2021, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, 2 đơn vị đã chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa. Trong quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ, từ đó xác định một nhóm đối tượng người Bắc cấu kết với một số đối tượng người Lào để nhận ma túy từ Lào đưa vào địa bàn tỉnh Nghệ An, sau đó vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Số lượng ma túy bị thu giữ.

Thực hiến Kế hoạch đấu tranh chuyên án, vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 17/03/2021, tại xóm Thái Thịnh, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Phòng PC04 và Công an huyện Nghi Lộc, Cục Hải quan Nghệ An đồng chủ trì, xác lập, phá thành công chuyên án, bắt quả tang 3 đối tượng: Vũ Anh Tuấn (SN 1997), trú tại phường Phương Nam, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; Đào Duy Thành (SN 1987), trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội; Phùng Công Chiến (SN 1994), trú tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 06 kg ma túy đá, 24.000 viên MTTH (Hồng phiến), 01 xe ô tô nhãn hiệu Huyndai I10 BKS 37A-45695.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu giám định số lượng ma túy bị thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cụ thể: Ngày 17/03/2021, các đối tượng từ Hà Nội đã thuê xe taxi nhãn hiệu Huyndai i10, BKS; 37A-45695 đi vào Tp.Vinh. Tại đây, chúng thuê xe ô tô tự lái đi lên khu vực biên giới huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh giao dịch, hẹn các đối tượng người Lào giao tiền và nhận ma túy rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Quá trình di chuyển qua địa bàn tỉnh Nghệ An thì bị phát hiện và bắt giữ. Trong chuyên án này, đối tượng Vũ Anh Tuấn được xác định là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Tác giả: Đức Vũ

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An