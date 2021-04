Nghệ An: Lúng túng xử lý sai phạm tại dự án cụm dân cư Trường Sơn

Dự án Cụm dân cư Trường Sơn (phường Cửa Nam-TP. Vinh-Nghệ An). Ảnh: Hoàng Nguyên

Ngày 28.4, đại diện Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết đến nay, vẫn chưa có kết luận thanh tra liên quan đến Dự án Cụm dân cư Trường Sơn (tại phường Cửa Nam, TP. Vinh), mặc dù đoàn thanh tra được thành lập từ ngày 22.5.2019.

Theo thanh tra tỉnh Nghệ An, quá trình đền bù dự án phát sinh sai phạm, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Ảnh: Quang Đại

Nguyên nhân, theo đại diện Thanh tra tỉnh Nghệ An, do có sự khác nhau giữa Thanh tra tỉnh Nghệ An và Sở TNMT Nghệ An về quan điểm giải quyết vụ việc.

“Chúng tôi đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Nghệ An, chờ ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh rồi mới ban hành kết luận Thanh tra”- đại diện Thanh tra tỉnh Nghệ An nói.

Theo hồ sơ vụ việc, HTX CP Trường Sơn thành lập năm 2008, được Nhà nước cho thuê hơn 7.700m2 đất tại phường Cửa Nam (TP. Vinh) để sản xuất, kinh doanh.

Đầu tháng 5.2012, HTX Cổ phần Trường Sơn quyết định giải thể. Một tuần sau đó, UBND TP Vinh ban hành văn bản chấp thuận cho Trường Sơn tự nguyện giải thể.

Vài tháng sau, Công ty Cổ phần Tiến Lực có tờ trình xin lập dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn trên mảnh đất có diện tích hơn 7.700m2, vốn được Nhà nước cho HTX Cổ phần Trường Sơn thuê.

Ngày 26.6.2014, UBND tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty CP Tiến Lực thực hiện dự án đầu tư tại thửa đất trên. Ngày 30.6.2014, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thu hồi thửa đất giao Công ty CP Tiến Lực thực hiện dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn.

Đến ngày 24.12.2014, UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định phê duyệt giá trị bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án, với tổng số tiền gần 8,3 tỉ đồng.

Năm 2015, Sở Tài chính Nghệ An có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất việc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp của dự án bằng hình thức ghi thu - ghi chi. Theo đó, số tiền bồi thường hỗ trợ cho Trường Sơn là gần 8,3 tỉ đồng, số tiền sử dụng đất Tiến Lực phải nộp là 10,3 tỉ đồng. Và với cách tính như trên, ngân sách nhà nước chỉ thu được hơn 2 tỉ đồng tiền sử dụng đất từ dự án bất động sản diện tích 7.700m2 tại TP. Vinh.

Do có đơn thư phản ánh, ngày 22.5.2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành quyết định thanh tra dự án cụm dân cư Trường Sơn.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Nghệ An nhận thấy có sai phạm trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 7,7 tỉ đồng.

Theo lý giải của Thanh tra tỉnh Nghệ An, HTX CP Trường Sơn đã tự nguyện giải thể, UBND TP. Vinh phải ban hành quyết định thu hồi đất, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý. Tuy nhiên, UBND TP. Vinh đã không ban hành quyết định thu hồi đất. Tại thời điểm nhà nước thu hồi đất, HTX CP Trường Sơn đã giải thể và không còn tài sản trên đất. Toàn bộ tài sản đã thuộc về Công ty CP Tiến Lực.

Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân liên quan đã tham mưu thực hiện dự án theo hướng ngân sách nhà nước phải chi trả số tiền hỗ trợ, bồi thường hơn 7,7 tỉ đồng cho HTX Trường Sơn.

Do đó, Thanh tra tỉnh Nghệ An đề xuất chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra để khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Tuy nhiên, Sở TNMT tỉnh Nghệ An lại cho rằng việc đền bù như trên là đúng quy định. Do đó, vụ việc kéo dài đến nay, đã 2 năm trôi qua, vẫn chưa có kết luận Thanh tra được ban hành.

