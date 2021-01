Kịp thời dập tắt lò sấy gỗ bốc cháy

Cụ thể, vào khoảng 16 ngày 9/1, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy lò sấy gỗ thuộc sở hữu của Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải, địa chỉ tại khối Sơn Cường, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 3, xuất 2 xe chữa cháy cùng 16 CBCS nhanh chóng tới hiện trường, triển khai các đội hình chữa cháy và làm mát khu vực xung quanh.

Cháy lò sấy gỗ của Doanh nghiệp tư nhân Đức Hải ở TX Thái Hoà.

Đám cháy xuất phát từ vị trí hàn quạt thông gió ở 1 trong 4 buồng sấy gỗ với diện tích cháy khoảng 20m2. Thời điểm đó, số công nhân đang làm việc tại lò đã tổ chức chữa cháy nhưng không hiệu quả.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Sau 20 phút đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn và không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra nguyên nhân gây ra cháy và thống kê tài sản bị thiệt hại./.

Tác giả: Bảo Linh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An