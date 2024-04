15 loại thực phẩm giúp tăng tiểu cầu một cách tự nhiên

Có một số loại thực phẩm làm tăng số lượng tiểu cầu một cách tự nhiên. Tiểu cầu giúp đông máu cho dù vết thương của bạn nhỏ hay đe dọa đến tính mạng. Điều này ngăn ngừa mất máu quá nhiều và thậm chí tử vong. Nhưng đôi khi, số lượng tiểu cầu trong máu có thể giảm do các bệnh do virus, ung thư hoặc rối loạn di truyền, bệnh gan, thiếu hụt dinh dưỡng, một số loại thuốc và mang thai.

Nếu bạn có số lượng tiểu cầu thấp, ngoài việc cần được chăm sóc y tế, bạn cần ăn các loại thực phẩm giúp ổn định số lượng tiểu cầu trong máu một cách tự nhiên.

Ảnh: Shutterstock

Thực phẩm giúp tăng tiểu cầu một cách tự nhiên

1. Đu đủ

Bạn nên ăn đu đủ nếu lượng tiểu cầu trong máu của bạn thấp. Ngoài việc ăn quả đu đủ chín, bạn có thể uống nước pha chế từ lá đu đủ, cũng có tác dụng làm tăng số lượng tiểu cầu trong máu.

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Châu Á ở Malaysia, chiết xuất lá đu đủ cực kỳ hiệu quả trong việc tăng số lượng tiểu cầu ở những bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết.

2. Cỏ lúa mì (Tiểu mạch thảo)

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Dược phẩm và Khoa học Đời sống, ấn bản năm 2011, cỏ lúa mì được phát hiện là có lợi trong việc nâng cao số lượng tiểu cầu. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nó giúp tăng số lượng hồng cầu, huyết sắc tố và số lượng bạch cầu khác nhau. Điều này là do cỏ lúa mì rất giàu chất diệp lục và có cấu trúc phân tử gần giống với huyết sắc tố.

Ảnh: Shutterstock

3. Quả lựu

Lựu chứa nhiều chất dinh dưỡng có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và tăng cường miễn dịch. Nghiên cứu khoa học khẳng định lựu có thể giúp tăng số lượng tiểu cầu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh.

4. Dầu cá

Trung tâm Y tế Khu vực Vịnh Thunder (Canada) đã khuyến nghị chế độ ăn giàu protein nạc như ức gà và cá để tăng số lượng tiểu cầu.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra dầu cá có khả năng tăng số lượng và hoạt động của tiểu cầu, đồng thời ngăn ngừa các bệnh khác nhau liên quan đến số lượng tiểu cầu thấp. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để tìm ra loại thực phẩm bổ sung dầu cá tốt nhất và liều lượng phù hợp.

5. Bí ngô

Bí ngô rất giàu vitamin A, giúp hỗ trợ sự phát triển của tiểu cầu và điều hòa các protein do tế bào cơ thể sản xuất. Việc điều hòa các tế bào protein rất quan trọng để nâng cao số lượng tiểu cầu trong máu.

Ảnh: Shutterstock

6. Thực phẩm giàu vitamin C

Thường xuyên ăn thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp cải thiện việc sản xuất tiểu cầu trong cơ thể. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ và liều lượng vitamin này cao hơn sẽ ngăn ngừa tổn thương gốc tự do gây ra cho tiểu cầu.

Theo Mayo Clinic, lượng Vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 65-90 mg/ngày. Bạn phải bổ sung các loại thực phẩm như cam, chanh, kiwi, ớt chuông, rau bina và bông cải xanh vào chế độ ăn uống của mình.

7. Rau lá xanh

Các loại rau lá xanh, chẳng hạn như rau bina và cải xoăn, có nhiều vitamin K. Khi bị thương, cơ thể sẽ kích hoạt protein để kích thích hình thành cục máu đông và cầm máu. Những protein này phụ thuộc vào vitamin K để kích hoạt, nếu không có vitamin K thì không thể đông máu được. Đó là lý do tại sao khi lượng tiểu cầu trong máu thấp, bạn phải tăng cường tiêu thụ các loại rau lá xanh, đặc biệt là cải xoăn vì nó chứa một lượng lớn vitamin K.

Ảnh: Shutterstock

8. Quả lý gai Ấn Độ

Quả lý gai Ấn Độ, thường được gọi là amla, có hiệu quả trong việc tăng sản xuất tiểu cầu trong máu và tăng cường hệ thống miễn dịch. Mặc dù các nghiên cứu còn hạn chế nhưng bằng chứng trong y học cổ truyền cho thấy việc sử dụng nước ép amla có thể giúp cải thiện chức năng tiểu cầu ở những người bị sốt xuất huyết. Hơn nữa, lượng amla hấp thụ cho thấy sự cải thiện dần dần về kết tập tiểu cầu.

9. Củ dền và cà rốt

Củ dền thường được khuyên dùng cho bệnh nhân thiếu máu. Theo nghiên cứu, ăn một bát cà rốt và củ dền hai lần một tuần sẽ giúp tăng tiểu cầu trong máu.

Ảnh: Shutterstock

10. Dầu dừa

Dầu dừa rất giàu chất béo lành mạnh và các chất dinh dưỡng khác. Các nhà khoa học cho khỉ rhesus ăn dầu dừa và nhận thấy rằng tiểu cầu đã tăng lên. Bạn nên sử dụng dầu dừa loại ăn được để tiêu thụ. Thêm nó vào món salad và sinh tố hoặc sử dụng trong nấu ăn.

11. Sữa tươi

Sữa là nguồn cung cấp canxi, vitamin D, folate và vitamin K. Thiếu vitamin K sẽ ngăn máu đông và có thể dẫn đến chảy máu nghiêm trọng. Do đó, hãy bổ sung sữa vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để tăng cường khả năng miễn dịch và cải thiện tiểu cầu trong máu.

12. Nho khô

Nho khô chứa nhiều chất sắt, rất quan trọng cho sự phát triển của hồng cầu và tiểu cầu. Giảm tiểu cầu hoặc số lượng tiểu cầu thấp và thiếu máu xảy ra do thiếu sắt.

13. Thực phẩm giàu folate

Folate xuất hiện tự nhiên trong nhiều loại thực phẩm như đậu thận, cam, đậu phộng và đậu mắt đen. Ăn 20-25 hạt đậu phộng như một món ăn nhẹ, hoặc cho đậu thận và đậu mắt đen vào súp.

14. Thực phẩm giàu vitamin B12

Thiếu vitamin B12 không chỉ gây nguy cơ phồng rộp trong khoang miệng mà còn dẫn đến khả năng miễn dịch yếu và số lượng tiểu cầu thấp. Những thực phẩm giàu vitamin B12 bao gồm trứng, sữa, sữa chua, v.v.

Ảnh: Shutterstock

15. Cải Brussels

Loại rau này rất giàu vitamin K nên chúng có khả năng làm tăng số lượng tiểu cầu trong máu. Thiếu vitamin K có thể dẫn đến chảy máu liên tục, và do đó, bạn nên ăn cải Brussels thường xuyên để ngăn ngừa tình trạng này.

Ngoài những thực phẩm nên ăn, bạn cũng cần tránh chất làm ngọt nhân tạo (aspartame), nước ép nam việt quất, quinine, uống quá nhiều rượu và tránh các chất bổ sung như bạch quả, dầu hoa anh thảo, nhân sâm và táo gai vì chúng có thể làm giảm tiểu cầu.

Tác giả: CTV Lương Trâm

Nguồn tin: vov.vn