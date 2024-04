Cho ý kiến về nội dung Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Nghi Lộc, Đô Lương; đại diện Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; đại diện Hiệp hội chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ Nghệ An.

Quang cảnh cuộc họp

Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 nằm trên hai huyện Nghi Lộc và Đô Lương. Đây là khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao đầu tiên của cả nước với mục tiêu được kỳ vọng là đi đầu trong công cuộc phát triển lâm nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất các sản phẩm từ gỗ và lâm sản ngoài gỗ có chất lượng cao theo chuỗi liên kết giá trị.

Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh phát biểu tại cuộc họp

Theo Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2045, với tổng diện tích quy hoạch là 618 ha, bao gồm 3 Phân khu chức năng chuyên biệt. Trong đó, phân khu 1 - Trung tâm sản xuất giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô khoảng 48 ha đặt tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc cung cấp cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, cung ứng nguồn giống gốc cho các vườn ươm vệ tinh trong khu vực. Đồng thời, cung cấp dịch vụ chuyển giao thiết bị và công nghệ tiên tiến trong sản xuất giống cây lâm nghiệp cho các đơn vị kinh doanh; cung cấp dịch vụ tham quan, học tập, ứng dụng khoa học công nghệ mới. Trung tâm sản xuất giống gồm cả rừng giống, vườn giống cây đầu dòng, vườn ươm, mô hình trồng rừng thâm canh, rừng khảo nghiệm giống, công suất dự kiến 200 triệu cây/năm.

Phân khu 2 có quy mô khoảng 530 ha tại các xã Nghi Văn, Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc) và xã Đại Sơn (huyện Đô Lương). Đây là khu chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ ứng dụng công nghệ cao có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hướng thân thiện với môi trường. Khai thác và phát huy mọi tiềm năng, lợi thế về vị thế, tiềm năng của vùng như nguyên liệu, lao động tại chỗ, hạ tầng giao thông,... kết hợp hài hòa giữa phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hình thành các khu dịch vụ theo hướng hiện đại.

Phân khu 3 có diện tích khoảng 40 ha, nằm trên địa bàn xã Khánh Hợp (huyện Nghi Lộc). Đây là khu vực xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử với khách hàng trong và ngoài nước thông qua sàn giao dịch và tổ chức hội chợ quốc tế ngành chế biến gỗ tại Nghệ An; là cơ hội quảng bá gỗ nguyên liệu và các sản phẩm chế biến từ gỗ, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng cũng như tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ trên thế giới.

Về cơ cấu thành phần lao động trong Khu lâm nghiệp công nghệ cao, dự kiến nhu cầu lao động khoảng 60.000 đến 70.000 người.

Theo Tờ trình số 2768/TTr-UBND ngày 9/4/2024 về việc phê duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và đổi tên thành Khu kinh tế Nghệ An, sau khi mở rộng, 3 phân khu đều nằm trong ranh giới Khu kinh tế Nghệ An.

Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo cụ thể các nội dung trong các phân khu. Góp ý vào dự thảo Đồ án quy hoạch các đại biểu đề nghị nghiên cứu bố trí khu vực đào tạo nhân lực công nghệ cao gắn với khu dân cư hiện hữu nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường (hạn chế bố trí các khu vực nhà máy chế biến gỗ, kho bãi tiếp giáp khu dân cư). Phương án quy hoạch có bố trí các khu vực nhà máy, kho bãi, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ tiếp giáp với khu vực dân cư hiện hữu do đó cần có giải pháp đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường và an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu rà soát, bổ sung đánh giá hiện trạng các dự án đầu tư về giao thông, xây dựng, nông nghiệp,… đang được triển khai trên địa bàn, có ảnh hưởng đến phạm vi lập quy hoạch khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu để hoàn thiện Đồ án quy hoạch hoàn thiện trước ngày 10/5/2024; cập nhật thêm các văn bản mới của Trung ương trong thành lập Khu Lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2050. Các Sở, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao. Các huyện Đô Lương, Nghi Lộc công bố quy hoạch, lấy ý kiến nhân dân trước ngày 5/5/2024. Đối với phân kỳ đầu tư, cần xác định các nội dung dễ làm trước, khó làm sau để thu hút các nhà đầu tư.

