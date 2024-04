Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' giả: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ

Bị can Nông Thị Hằng - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Ngày 24-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Hằng (37 tuổi, ngụ xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội) về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ quy mô lớn ở TP Hà Nội và Thanh Hóa do Nguyễn Thị Thịnh (46 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) cầm đầu.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an TP Thanh Hóa đủ tài liệu, chứng cứ bắt tạm giam bị can Nông Thị Hằng về hành vi sản xuất hàng giả.

Trong vụ án này, Hằng là người được Nguyễn Thị Thịnh thuê đóng gói thành phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ giả.

Làm việc với cơ quan công an, Hằng khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, bị can này được Thịnh thuê đóng gói khoảng 20 hộp thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 50 triệu đồng để bán ra thị trường.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 17-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 bị can về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Các bị can bị tạm giam gồm: Nguyễn Thị Thịnh (46 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Lan Hương (40 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông), Trần Anh Cường (30 tuổi, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Ngô Thị Tú (42 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), Nông Quang Hải (33 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), Nhữ Thị Minh (33 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), Phạm Văn Chiến (39 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, đều thuộc TP Hà Nội); Trịnh Thị Hiệp (38 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa).

Công an TP Thanh Hóa kiểm tra tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu các bị can khai nhận từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm này đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp viên An cung hoàn Vũ Hoàng Thanh Tâm (loại thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ) giả, với trị giá tương đương khoảng 50 tỉ đồng.

Công an TP Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Tác giả: HÀ ĐỒNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ