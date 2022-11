Khi nào miền Bắc đón rét đậm?

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), ngày 13/11, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường nhưng lệch đông gây ra mưa nhỏ ở nhiều nơi thuộc Đông Bắc Bộ.

Đến ngày 14/11, hình thái trên duy trì cường độ và tương tác với đới gió đông trên cao khiến mưa dông xuất hiện ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Dù vậy, không khí lạnh chủ yếu gây giảm nhiệt về đêm và sáng sớm nên thời tiết ở miền Bắc không có quá nhiều thay đổi so với những ngày qua.

Những ngày tới, nhiệt độ ban đêm ở đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 14-17 độ C. Ban ngày, nền nhiệt vẫn ở ngưỡng cao nhất 30 độ C.

"Nhận định xa hơn, chúng tôi dự báo khoảng ngày 19-20/11, một đợt không khí lạnh cường độ mạnh hơn tiếp tục xuất hiện gây ra gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ và phía bắc Biển Đông", ông Hưởng nói.

Về xu hướng mùa đông năm nay, chuyên gia cho biết hiện tượng La Nina duy trì trong giai đoạn mùa đông 2022 và 2023. Tuy nhiên, nền nhiệt toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong các tháng tới cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Ông Hưởng dự báo đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc trong mùa đông năm nay xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Hiện tượng này sẽ xảy ra nhiều hơn vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2023.

Hà Nội chuyển mưa dông tuần tới sau chuỗi ngày nắng hanh. Ảnh: Thế Bằng.

Trong bản tin dự báo xu hướng thời tiết dài hạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Biển Đông khả năng hứng 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới. Các hình thái này tập trung vào nửa cuối tháng 11 và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Trong khi đó, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trong giai đoạn 11/11-10/12 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Tổng lượng mưa của các khu vực trên cao hơn cùng kỳ nhưng không đáng kể.

Đáng lưu ý, tổng lượng mưa ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ trong giai đoạn tới thấp hơn 20-60 mm so với nhiều năm, riêng khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi thấp hơn 100-150 mm.

Trước đó trong vòng một tháng (11/10-10/11), Biển Đông hứng 3 cơn bão số 5, 6, 7 và một áp thấp nhiệt đới. Trong đó, bão số 5 (Sonca) trực tiếp đổ bộ vào đất liền khu vực từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Các hình thái trên đồng thời gây ra 3 đợt mưa lớn diện rộng cho miền Trung. Đáng lưu ý ngày 14-16/10, ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với bão số 5 khiến khu vực Trung Trung Bộ mưa phổ biến 150-250 mm, riêng Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng mưa trên 700 mm gây ngập lụt diện rộng.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn