Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An triệu tập kỳ họp chuyên đề bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Theo đó, tại Kỳ họp diễn ra vào chiều 18/11/2025, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp sẽ miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Lê Hồng Vinh. Đồng thời, tiến hành quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung và đồng chí Lê Hồng Vinh vì lý do chuyển công tác.

Kỳ họp thứ 33 HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII

Trước đó, ngày 07/11/2025, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 2509-QĐNS/TW về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11/2025, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 2527-QĐNS/TW về công tác cán bộ. Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 14/11/2025, đồng chí Nguyễn Đức Trung và đồng chí Lê Hồng Vinh đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp đó, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Tác giả: Nguyễn Thị Vân

Nguồn tin: dbndnghean.vn