Mất 1 tỉ đồng vì tham gia trò chơi có thưởng ‘nộp 1 tỉ trúng 10 tỉ’ trên mạng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với Lê Minh Nghĩa (19 tuổi, trú Hải Phòng), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo ông T.V.Đ. (64 tuổi, trú phường Thanh Khê) bị người chưa rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 1 tỉ đồng bằng hình thức tham gia trò chơi có thưởng trên mạng.

Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng truy xét và xác định được người nghi vấn. Sau đó phân công một tổ công tác đến TP Hải Phòng phối hợp Công an phường Thủy Nguyên triệu tập Lê Minh Nghĩa làm việc.

Tại đây, Nghĩa khai đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỉ đồng của ông Đ..

Theo đó, Nghĩa sử dụng tài khoản Facebook có tên Lê Minh Nghĩa đăng quảng cáo các thông tin về trò chơi có thưởng. Nếu có nạn nhân nào nhắn tin yêu cầu hướng dẫn hình thức và cách thức chơi, Nghĩa sẽ sử dụng Zalo, Telegram nhắn tin để hướng dẫn "con mồi" vào trang Hay88 mà Nghĩa lập ra để tạo tài khoản và chơi.

Những lần đầu, sau khi được "cho số", nạn nhân chơi sẽ trúng thưởng. Nghĩa tiếp tục yêu cầu nạn nhân nộp số tiền lớn để tham gia "Cơ hội duy nhất chỉ có ngày hôm nay trên trang Hay88, nếu nộp vào 1 tỉ đồng thì sẽ trúng 10 tỉ đồng".

Khi bị hại tin tưởng chuyển tiền, tham gia chơi, Nghĩa cắt đứt liên lạc, xóa tài khoản Zalo, Telegram.

Với chiêu trò này, Nghĩa đã lừa được tiền của ông Đ..

Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại theo hình thức trên liên hệ với đơn vị để cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn