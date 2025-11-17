Bắt giữ một đồng phạm trong vụ nổ xe gần Pháo đài Đỏ tại Ấn Độ

Hiện trường vụ nổ gần Pháo đài Đỏ ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Đối tượng bị bắt giữ là Amir Rashid Ali, cư trú tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, bị cáo buộc hỗ trợ mua chiếc xe được sử dụng để gây ra vụ nổ trên.

Cơ quan Điều tra quốc gia Ấn Độ (NIA), đơn vị đang điều tra vụ việc này, xác nhận đã bắt giữ 1 người ở Kashmir, bị cáo buộc cấu kết với Nabi để gây ra vụ nổ trên.

Theo NIA, Ali đã đến New Delhi hỗ trợ mua chiếc xe Hyundai i20, sau đó được gắn thiết bị nổ tự chế để gây ra vụ nổ tại khu vực đèn giao thông Subhash Marg, gần Pháo đài Đỏ - công trình lịch sử nổi tiếng ở thủ đô New Delhi. Nhà chức trách Ấn Độ xác định đây là “vụ tấn công khủng bố”.

Tác giả: Văn Khoa

Nguồn tin: baotintuc.vn