Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh, thành

Ảnh minh họa - Ảnh: NAM TRẦN

Sáng 17-11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Trung Tuấn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), khẳng định thông tin lan truyền về việc sắp xếp từ 34 tỉnh, thành hiện nay còn 16 tỉnh, thành trong giai đoạn tới là "hoàn toàn không chính xác".

Ông nhấn mạnh hiện nay Đảng, Quốc hội, Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập tỉnh, thành phố hoặc các đơn vị hành chính cấp xã.

Ngoài mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách cho bộ máy, mở ra dư địa, không gian phát triển mới cho các địa phương, ông Phan Trung Tuấn cho hay cuộc "cách mạng" về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp vừa qua còn hướng đến sự ổn định lâu dài hệ thống đơn vị hành chính.

Ông nêu rõ chủ trương rất lớn này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi triển khai thực hiện.

Cùng với đó, hiện nay Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo nghị định hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính nhằm thay thế nghị định 54/2018 và nghị định 66/2023.

Đáng chú ý, trong hồ sơ dự thảo nghị định không hề có phụ lục kèm theo danh sách sắp xếp từ 34 tỉnh, thành phố xuống còn 16 tỉnh, thành phố như một số trang mạng xã hội đang lan truyền.

Đại diện Bộ Nội vụ cho hay việc sửa đổi nghị định này nhằm thực hiện quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và quyết định 1589 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật.

Theo quy định của luật mới, trong hệ thống đơn vị hành chính không còn đơn vị hành chính cấp huyện, đồng thời quy định mới loại hình "đặc khu" (cấp xã).

Song tại nghị định 54 và 66 ở trên thiết kế để hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo mô hình 3 cấp cũ gồm cấp tỉnh - cấp huyện - cấp xã.

Do vậy cần thiết phải ban hành nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri đối với các trường hợp thông thường về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính.

Trước đó tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp là Cao Bằng, Điện Biên, Hà Tĩnh, Lai Châu, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Sơn La và TP Hà Nội, TP Huế. 52 tỉnh, thành thực hiện sắp xếp thành 23 tỉnh, thành mới có tên: Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Trị, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang. Cũng theo các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cả nước giảm từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã còn 3.321 đơn vị. Cùng với sắp xếp đơn vị hành chính, từ ngày 1-7 mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường - không tổ chức cấp huyện) đã chính thức hoạt động.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ