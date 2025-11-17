Giải vô địch ASEAN Cup 2026 có gì đặc biệt?

Giải vô địch ASEAN sẽ mang tên ASEAN Hyundai Cup™ 2026 sau khi có nhà tài trợ mới với sự sự góp mặt của 11 đội tuyển hàng đầu khu vực tranh tài. Giải đấu năm 2026 là lần thứ 16 các đội tuyển thuộc các Liên đoàn thành viên Đông Nam Á so tài theo chu kỳ hai năm một lần, kể từ giải đầu tiên tổ chức tại Singapore vào năm 1996. Năm 2026 cũng đánh dấu lần đầu tiên Tập đoàn Hyundai Motor Company (một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới) tài trợ cho giải đấu.

ASEAN Hyundai Cup™ 2026 diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ra đời của giải đấu này.

Lễ bốc thăm chính thức ASEAN Hyundai Cup™ 2026 sẽ được tổ chức vào năm 2026. Hai trận play-off nhằm xác định tấm vé cuối cùng vào Vòng bảng sẽ thi đấu theo thể thức lượt đi – lượt về vào các ngày 2 và 9/6. Vòng bảng gồm 10 đội sẽ diễn ra từ 24/7 đến 8/8, theo thể thức vòng tròn một lượt tại các quốc gia trong khu vực. Các vòng đấu loại trực tiếp (lượt đi – lượt về) sẽ diễn ra từ 15/8 và khép lại vào 26/8.

Thiếu tướng Khiev Sameth, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), cho biết: “ASEAN Hyundai Cup™ là giải đấu bóng đá quốc tế hàng đầu của Đông Nam Á. Chúng tôi rất vui mừng thông báo lịch thi đấu tiếp theo đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm – một cột mốc vô cùng ý nghĩa trong hành trình phát triển của giải. Chúng tôi vô cùng biết ơn người hâm mộ trong khu vực, những người đã luôn dành tình yêu và sự ủng hộ bền bỉ cho giải đấu kể từ năm 1996. Chúng tôi mong được cùng hàng triệu người hâm mộ bóng đá tại ASEAN và nhà tài trợ mới Hyundai Motor Company tôn vinh những thành tựu đã đạt được của giải đấu, tiếp tục đưa giải vươn tầm quốc tế và củng cố giá trị bền vững trong nhiều thập kỷ tới”.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch giải. Sắp tới, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ sang Lào để thi đấu lượt trận thứ 5 Vòng loại cuối Asian Cup 2027 gặp Đội tuyển Lào.

Tác giả: Nguyễn Bình

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân