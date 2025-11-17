Hai người tử vong do sét đánh tại Cà Mau

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 40 phút cùng ngày, tại ấp 12, xã Vĩnh Hậu xảy ra vụ sét đánh làm 2 người thiệt mạng tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Nạn nhân là anh Trần Thanh Lâm (SN 1991) và anh Lâm Văn Hiền (SN 1987), cùng ngụ ấp 37, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau. Cả hai làm công việc chăm sóc ao nuôi tôm theo công nhật cho chủ ao là ông T. V. H.. Trong lúc 2 người đang vệ sinh bạt ao tôm thì bị sét đánh trúng.

Tại hiện trường, ngành chức năng ghi nhận, thi thể ông Hiền nằm bất động trên bờ vuông, quần áo cháy rụi, cơ thể còn dấu hiệu nhiệt khi bị sét đánh, còn thi thể ông Lâm thì chìm dưới ao tôm, nằm cách ông Hiền khoảng 10m.

Hiện gia đình đã đến nhận và đưa thi thể các nạn nhân về mai táng, đồng thời không yêu cầu gì. Bước đầu chủ trại tôm đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu để lo hậu sự.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hậu Trần Hoàng Khải cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Tác giả: Nguyễn Tấn Phong

Nguồn tin: Báo VOV