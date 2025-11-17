Va chạm với xe tải trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Thông tin ban đầu được biết, khoảng 9h30 phút sáng nay (17/11), xe máy mang biển kiểm soát 26G1-069.26, lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La, đến vị trí trên đã xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-291.53, lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ

Hậu quả người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã đến hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Trấn Long

Nguồn tin: Báo VOV