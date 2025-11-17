Đã xác định danh tính 19 nạn nhân bị thương vụ TNGT tại đèo Khánh Lê

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận 32 nạn nhân, trong đó 6 người tử vong và 19 người bị thương đã được xác định danh tính; các nạn nhân khác đang tiếp tục được chăm sóc, hỗ trợ y tế.

Các nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin từ Phòng CSGT đường bộ PC08 Công an Khánh Hòa, xe khách FUTA mang biển số 50H-531.xx đang lưu thông theo hướng Đà Lạt – Nha Trang. Khi đến Km 45 Quốc lộ 27C thì bị đá tảng lớn cùng đất cát từ núi đổ xuống, gây tai nạn.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân vụ TNGT ra khỏi hiện trường.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tích cực tiếp cận hiện trường, dùng thiết bị cắt gọt để đưa những nạn nhân còn mắc kẹt ra khỏi xe, đồng thời phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cứu hộ tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tích cực cứu hộ các nạn nhân.



Danh sách các nạn nhân bị thương:

1. Nguyễn Thị Sương - Chấn thương cột sống lưng

2. Nguyễn Long Cương - Gãy xương trụ trái

3. Lê Thị Thúy Quyên - Chấn thương đầu

4. Lê Thị Kim Nhuận - Đa thương tích

5. Lê Văn Hoại - Trật khớp cùng đòn

6. Trần Thị Anh Đào - Trật khớp háng

7. Đào Đăng Thông - Chấn thương đầu

8. Võ Duy Khánh Vân - Chấn thương đầu/choáng

9. Võ Thị Hải - Chấn thương ngực kín, gãy xương đòn

10. Nguyễn An Ninh - Chấn thương cột sống

11. Đoàn Minh Hậu - Gãy ổ cối trái và xương chày trái

12. Nguyễn Văn Bảo - Đa thương tích

13. Nguyễn Văn Từ - Gãy xương bàn chân

14. Huỳnh Đức Khiên - Chấn thương đầu

15. Võ Trường Sinh - Gãy xương bàn chân

16. Trần Văn Hải - Chấn thương bụng kín

17. Trần Văn Nam - Chấn thương ngực kín, gãy khung chậu

18. Trương Thị Mỹ Linh - Gãy xương cánh tay trái

19. Cao Thị Vân - Chấn thương đầu

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: congly.vn