Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn - Ảnh: ĐÌNH SƠN

Ngày 17-11, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên, HĐND tỉnh Thái Nguyên (khóa XIV) đã tổ chức kỳ họp thứ tám để xem xét, quyết định các nội dung về công tác cán bộ.

Theo đó, kỳ họp tiến hành biểu quyết, thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn.

Trước đó ông Sơn được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp đó HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, bầu ông Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: ĐÌNH SƠN

Ông Vương Quốc Tuấn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được tín nhiệm và khẳng định đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền, cử tri, nhân dân toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nguyện tận lực, tận tâm, đoàn kết cùng tập thể UBND tỉnh hành động, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ vì lợi ích của người dân.

Ông Tuấn khẳng định tiếp tục kế thừa, học hỏi các cán bộ tiền nhiệm và nghiên cứu sâu, bàn bạc kỹ, chỉ đạo quyết liệt với tinh thần dấn thân, tận hiến, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ - dám làm - dám chịu trách nhiệm.

Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm công vụ mà còn là hành trình tự hoàn thiện, để mỗi quyết sách đưa ra đều hàm chứa trí tuệ tập thể, khát vọng phát triển và ý chí phụng sự vì lợi ích chung của nhân dân và của tỉnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Thái Nguyên mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, cơ quan, tổ chức, cơ quan báo chí, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri, nhân dân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ông Vương Quốc Tuấn, sinh ngày 3-10-1977, quê quán tỉnh Bắc Ninh (sáp nhập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang). Ông có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị. - Trước tháng 5-2015, ông Vương Quốc Tuấn là Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. - Từ tháng 5-2015 đến tháng 6-2020, ông Tuấn giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh. - Từ tháng 7-2020 đến tháng 7-2024, ông giữ chức Phó chủ tịch, rồi Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh. - Ngày 31-7-2024, ông Tuấn được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. - Đến ngày 1-7-2025, ông Vương Quốc Tuấn là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (mới) nhiệm kỳ 2021-2026. - Ngày 30-9-2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Tuấn được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tác giả: Hà Quân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ