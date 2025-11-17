Giải cứu 2 người dân bị cô lập vì nước lũ

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2, mưa lớn kéo dài từ ngày 16 đến 17/11 gây sạt lở và chia cắt nhiều khu vực như Hùng Sơn, Phước Chánh, La Êê (TP. Đà Nẵng). Tại xã Phước Chánh, nước lũ dâng nhanh khiến 2 người dân đi rẫy không thể trở về do địa hình bị chia cắt hoàn toàn.

Giải cứu 2 người dân mắc kẹt giữa dòng lũ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu triển khai biện pháp cứu hộ trong thời gian sớm nhất nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Do nước chảy xiết cùng thời tiết xấu, lực lượng chức năng phối hợp với gia đình hướng dẫn 2 người dân giữ nguyên vị trí an toàn, chờ lực lượng tiếp cận khi điều kiện cho phép.

Đến sáng 17/11, nước tiếp tục lên, nguy cơ đe dọa trực tiếp tính mạng khiến yêu cầu cứu hộ trở nên cấp bách. Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 đã hiệp đồng với chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ, sử dụng máy bắn dây, máy xúc và xuồng máy để tiếp cận khu vực bị cô lập.

Cứu thành công 2 người dân đi rẫy không thể trở về do địa hình bị chia cắt hoàn toàn.

Sau quá trình triển khai liên tục, lực lượng đã tiếp cận thành công và đưa 2 người dân ra khỏi khu vực nước xiết. Hai người được chuyển đến trạm xá để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc ban đầu. Theo ghi nhận, cả 2 đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ và duy trì ứng trực nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh trên địa bàn.

