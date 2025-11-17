Sắc vóc của tiểu thư tài phiệt hàng đầu Hàn Quốc

Hiện, Lee là sinh viên trường Luật Georgetown (Mỹ) danh giá. Theo Koreaboo, cô dành nhiều sự quan tâm cho các vấn đề xã hội, đặc biệt tâm huyết với quyền phụ nữ và bảo vệ môi trường. Trong những năm trung học, cô từng dẫn dắt "Dự án Tự do" của CNN International, một sáng kiến ​​tập trung vào việc nâng cao nhận thức và chống lại nạn nô lệ hiện đại. Đến khi học đại học, cô hợp tác với nhà hoạt động Nadya Okamoto trong một số dự án nhằm tiên phong trong vấn đề bình đẳng giới ở Hàn Quốc.