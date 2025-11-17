Hiền Hồ trở thành 'nạn nhân' của pickleball

Không chỉ nổi bật trong làng giải trí, ca sĩ Hiền Hồ thời gian qua còn gây chú ý khi thử sức với pickleball, môn thể thao đang ngày càng thu hút giới trẻ tại Việt Nam. Cô chia sẻ vẫn còn mải mê chơi pickleball vào lúc gần 12 giờ đêm như sau: "Pickleball không chọn giờ, chỉ chọn nạn nhân. Tôi, nạn nhân pickleball".



Cô nàng chơi pickleball vào khung giờ muộn nhưng vẫn vô cùng tích cực. Do pickleball đang rất hot nên nhiều sân mở khung giờ muộn để VĐV chơi. Hiền Hồ cũng là một "đồng píc" muộn rồi nhưng vẫn không ngại cầm vợt ra sân.

Hiền Hồ chơi pickleball với tinh thần nghiêm túc, nữ ca sĩ đã chứng minh năng lực khi giành 2 chức vô địch nội dung đôi nữ tại giải đấu tổ chức ở TP.HCM vào cuối tháng 5/2025.

Hiền Hồ từng giành chức vô địch pickleball

Hiền Hồ bày tỏ sự vui mừng khi giành được ngôi vô địch. "Ban đầu tôi không đặt mục tiêu cao nên cũng bất ngờ và vô cùng hạnh phúc khi giành được ngôi vô địch", nữ ca sĩ chia sẻ.

Theo đánh giá, trình độ hiện tại của Hiền Hồ được đánh giá cao, đủ sức cạnh tranh tại các giải phong trào và bán chuyên. Ngoài các chức vô địch, cô còn được trao danh hiệu "pha bóng đẹp nhất" ở một giải đấu cho thấy sự sáng tạo và quyết tâm trên sân.

Hiền Hồ, tên thật là Hồ Thị Hiền, sinh năm 1997 tại Đắk Lắk. Cô nổi tiếng nhờ chất giọng trữ tình, cảm xúc cùng ngoại hình xinh đẹp như búp bê, từng là một trong những ca sĩ trẻ thu hút đông đảo người hâm mộ của V-pop.

Tác giả: Khương Thượng

Nguồn tin: bongdaplus.vn