Người phụ nữ nghi đột quỵ tử vong khi đang chở trái cây

Gần 5h cùng ngày, người dân nghe tiếng động mạnh trước địa chỉ số 10, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, TPHCM (trước đây là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Họ chạy ra xem, và phát hiện một người phụ nữ nằm bên cạnh chiếc xe máy có chở nhiều bịch trái cây. Nạn nhân bị thươ

Hiện trường vụ việc.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM và Công an phường Phú Lợi đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân là bà N.T.N. (55 tuổi, quê Thanh Hoá). Gia đình bà N. cho biết, bà N. ở trọ tại phường Thủ Dầu Một và làm nghề bán trái cây. Sáng nay, bà N. đi lấy hàng và đang trên đường về thì xảy ra vụ việc.

Tác giả: Văn Kỳ

Nguồn tin: congly.vn