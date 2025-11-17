Đà Nẵng: Nơi trũng thấp tiếp tục ngập, người dân lần thứ 5 chạy lũ trong 20 ngày

Đây đã là lần thứ 5 trong vòng 20 ngày qua người dân tại các xã Đại Lộc, Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) phải chạy lũ. Trong đêm 16, rạng sáng 17/11, nước dâng nhanh gây ngập từ 50 cm đến hơn 1 mét tại nhiều vùng thấp trũng. Người dân địa phương cho biết, các đợt lũ trước đã gây ngập sâu, có nơi lên đến 1,8 m, làm hư hỏng nhiều tài sản và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, sản xuất.

Nhiều đoạn đường ngập nước, đi lại khó khăn

Tại xã Thượng Đức, người dân nhận được thông báo nước lớn do thủy điện điều tiết từ đêm 16/11 nên phải khẩn cấp di dời tài sản để tránh ngập. Khu vực chợ Hà Tân tiếp tục bị nước tràn vào, đời sống người dân bị xáo trộn nặng nề.

Anh Hoàng Hải Lộc, trú xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng cho biết, đây là lần thứ 5 kê dọn tài sản do nước lũ tràn về: “Tùy chỗ ngập khác nhau. Có nhà ngay mé nước thì ngập khoảng 50 cm, nhà phía dưới nữa thì sâu hơn. Khi thủy điện xả xuống, khu vực này nhận nước đầu tiên nên nước dâng rất nhanh. Trong vòng 20 ngày, đây là lần thứ 5 rồi đó. Mới dọn dẹp được 4-5 ngày thì lại ngập tiếp. Vừa dọn bùn non được mấy hôm thì nước lại vào. Chưa có năm nào mà lũ dồn dập như vậy”.

Người dân vùng lũ tiếp tục kê dọn đồ đạc

Từ chiều tối 16/11, lượng nước về các hồ thủy điện tăng mạnh. Các nhà máy đã vận hành xả qua tràn, gồm: A Vương xả 244 m³/giây; Đăk Mi 4 xả 424 m³/giây; Sông Bung 4 xả 1.332 m³/giây; Sông Tranh 2 xả hơn 922 m³/giây.

Nhiều ngôi nhà chìm trong nước lũ

Một số khu vực thấp trũng tại Nông Sơn và Thượng Đức đã bị ngập cục bộ. Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, khuyến cáo người dân chủ động ứng phó trong bối cảnh mưa lớn còn kéo dài.

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Thu Bồn dâng cao, chia cắt nhiều tuyến giao thông tại các xã Quế Phước và Nông Sơn (thuộc huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ). Sáng 17/11, các cầu Phốc, Quăn và nhiều đoạn đường dân sinh ngập sâu gần 1m, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải chốt chặn hai đầu, tạm ngừng lưu thông để bảo đảm an toàn.

Nhiều khu vực tại xã Đại Lộc, Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng lại ngập sâu

Một số khu dân cư ngập nặng, người dân phải di chuyển bằng ghe; 17 hộ với 51 nhân khẩu ở thôn Xuân Hòa đã được sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực sạt lở. Tại xã Nông Sơn, nhiều đoạn đường từ Quế Lộc đi Trung Phước cũng bị ngập sâu, lực lượng xung kích cắm chốt 24/24 giờ, cảnh báo và không cho người dân vượt qua các vị trí nguy hiểm.

Tác giả: Long Phi

Nguồn tin: Báo VOV