Nghịch lý cầu thủ nhập tịch ở tuyển Hàn Quốc

Jens Castrop chưa được đánh giá cao ở Hàn Quốc.

Bất chấp việc đang là một trong những ngôi sao có đẳng cấp nhất của bóng đá Hàn Quốc, khi thi đấu thường xuyên tại Bundesliga cho Borussia Mönchengladbach, Castrop vẫn chưa được trao cơ hội thực sự trong màu áo đội tuyển. Điều này đặt ra câu hỏi về cách sử dụng tài năng của HLV Hong Myung-bo, thậm chí đặt nghi vấn về sự mâu thuẫn trong nội bộ đội tuyển và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Trong chiến thắng 2-0 trước Bolivia hôm 14/11, Castrop chỉ được tung vào sân ở phút 85 của hiệp hai, thi đấu vỏn vẹn 5 phút. Trước đó, vào tháng 10, Castrop còn không được sử dụng một phút nào trong chiến thắng 2-0 trước Paraguay.

Castrop chính thức chuyển đổi quốc tịch Đức sang Hàn Quốc hồi tháng 8, chứng kiến lần đầu tiên đội tuyển xứ kim chi sử dụng một cầu thủ nhập tịch từ Đức. Kể từ đó đến nay, Hàn Quốc thi đấu 6 trận giao hữu, nhưng không có lần nào hậu vệ này chơi quá 45 phút.

Điều này khiến nhiều người hâm mộ thất vọng và khó hiểu. Dù đội hình Hàn Quốc thiếu hụt nhân sự do chấn thương của Park Yong-woo (ngồi ngoài cả mùa vì vấn đề đầu gối) và sự vắng mặt của các trụ cột như Hwang In-beom và Paik Seung-ho, Castrop vẫn bị xếp sau Won Du-jae và Kim Jin-gyu trong danh sách ưu tiên.

Castrop thi đấu là trụ cột tại Bundesliga của Borussia Mönchengladbach.

HLV Hong Myung-bo chia sẻ rằng hạn chế sử dụng các cầu thủ mới vì họ cần thêm thời gian hiểu biết chiến thuật của mình. Tuy nhiên, lời giải thích này không làm nguôi đi kỳ vọng về Castrop, người từ bỏ đội tuyển Đức để khoác áo Hàn Quốc, được thử nghiệm nhiều hơn, đặc biệt khi hàng tiền vệ đang cần sự sáng tạo và năng lượng mới.

Có bố là người Đức và mẹ là người Hàn, Castrop sinh năm 2003 tại Düsseldorf, chơi đủ cho các cấp độ tuyển trẻ Đức từ U16 đến U21. Castrop gia nhập Mönchengladbach vào mùa hè 2025 và nhanh chóng ghi dấu ấn với danh hiệu "Cầu thủ hay nhất tháng 9" của CLB. Vậy mà, Castrop vẫn không được HLV Hong Myung-bo trọng dụng, phải xếp sau vài cái tên đang chơi ở K League.

Nhiều người cho rằng sự đa năng và kinh nghiệm thi đấu ở Bundesliga khiến Castrop trở thành ứng viên lý tưởng để giải quyết những điểm yếu trong đội hình Hàn Quốc hiện tại. Anh được xem là giải pháp tiềm năng cho hai vị trí mà HLV Hong Myung-bo đang đau đầu: hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm.

Tuy nhiên, HLV Hong Myung-bo dường như quá bảo thủ khi không dùng Castrop. Thay vào đó, Won Du-jae, học trò cũ của HLV Hong Myung-bo tại Ulsan HD được ưu tiên.

Nhiều ý kiến cho rằng cách làm của Hong Myung-bo phản ánh sự chia rẽ của tuyển Hàn Quốc, khi từng có ý kiến phản đối việc nhập tịch cầu thủ lên ĐTQG. Các HLV xứ kim chi từ lâu nổi tiếng với sự bảo thủ, có xu hướng gắn bó với những gương mặt quen thuộc, thay vì mạo hiểm thử nghiệm.

Điều đó là bất công với Castrop. Anh phải trải qua quá trình nhập tịch đầy gian nan với KFA. Quá trình này không chỉ đòi hỏi sự đồng ý từ cả hai liên đoàn bóng đá (Đức và Hàn Quốc) mà còn gây tranh cãi lớn tại quê nhà Đức, nơi truyền thông gọi anh là "kẻ phản bội".

Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) thậm chí cân nhắc tăng cường các biện pháp ngăn chặn những trường hợp tương tự trong tương lai. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về việc KFA có đang tận dụng đúng tiềm năng của anh hay không.

Tác giả: Tường Linh

Nguồn tin: znews.vn